Печати и радости: принтер для наноструктур и криль в северных морях

Российские инженеры создали прибор для печати наночастицами, а программисты разработали персонального эксперта . Вместе с тем частный научно-исследовательский экипаж совершил путешествие на полярной орбите . Кроме того, отечественные медики впервые в мире исследовали развитие метастазов в 3D-формате, а полярники отметили появление в арктических морях скоплений криля , вслед за которыми, как ожидается, придут и стада крупных промысловых рыб. Об этом — в подборке самых интересных новостей науки, подготовленной «Известиями» .

Арктические моря России станут промысловыми

Российские ученые отмечают увеличение числа криля в морях Карское, Лаптевых и Восточно-Сибирском . Они ожидают, что вслед за зоопланктоном в северные моря придут и хищники — стада рыб, которым эти рачки служат кормом. В результате эти моря станут промысловыми .

— Раньше типичной для Арктики картиной было то, что виды, занесенные теплыми течениями, из-за суровых условий в северных морях не размножались . Поэтому они не могли закрепиться в регионе. Однако сейчас ситуация меняется, и мы наблюдаем, что в северных морях отлично размножается криль . Прежде из российских северных акваторий промысловым регионом считалось только Баренцево море, — сообщил руководитель лаборатории им. О.Ю. Шмидта Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Василий Поважный.

Фото: Василий Поважный

Вместе с тем он сообщил, что в результате разрушения многолетних льдов в море Лаптевых и Восточно-Сибирском море образовалось большое пространство свободной воды — так называемая Великая сибирская полынья. Здесь быстрее образуется молодой лед.

За счет этого усилился трансполярный перенос льда, что создает сложности для навигации, к которым нужно адаптироваться .

Нанопринтер поможет находить преступников

В Московском физико-техническом институте (МФТИ) создали первый в мире принтер для сухой аэрозольной печати. Этот метод позволяет наносить наноматериалы (графен, углеродные нанотрубки, металлические частицы) без использования жидких растворителей . При этом достигается разрешение до десятков нанометров.

Технологию можно использовать, к примеру, для изготовления гибкой микроэлектроники или биосенсоров. При этом при печати плат достигается ширина дорожки, сопоставимая с человеческим волосом. А при создании фотодетекторов разработка дает возможность добавить дополнительные квантовые точки, что повысит чувствительность приборов .

— Принтер позволяет оперативно изменять размер наночастиц в реальном времени, что дает возможность настраивать резонансные свойства структур для конкретных задач, например, в оптоэлектронике или аналитической химии , — рассказал сотрудник центра испытания функциональных материалов МФТИ Владислав Борисов.

Фото: МФТИ

Он пояснил, что в одном устройстве разработчики объединили четыре технологических процесса: синтез наночастиц, их модификацию, печать аэрозольным пучком и лазерное спекание массива наночастиц на подложке.

Принтер формирует структуры с шириной линий от 30 до 400 микрометров частицами с размерами от 50 до 300 нанометров . Одновременно лазерное спекание позволяет изготавливать монолитные проводящие микроструктуры. Это представляет интерес в СВЧ-электронике .

Секрет развития метастазов раскрыли российские ученые

Специалисты из Сеченовского университета и ряда других российских научно-исследовательских центров впервые в мире применили метод рентгеновской компьютерной микротомографии для детального наблюдения образования метастазов в живых тканях .

Исследование проводили на мышах, которым пересадили фрагменты злокачественных новообразований . Предложенный способ позволил визуализировать процессы в трехмерном пространстве с высоким разрешением.

— Гистологическое исследование, которое применяют патологоанатомы для диагностики онкологических заболеваний, позволяет получить только плоские, двумерные срезы опухоли и окружающих здоровых тканей. Для точной диагностики такой метод считается золотым стандартом, однако на плоских срезах невозможно проследить, как именно новообразование распространяется в живой ткани. Поэтому мы увеличили точность визуализации опухолевой прогрессии, комбинируя микротомографию и гистологию , — рассказал «Известиям» руководитель исследования, младший научный сотрудник Института регенеративной медицины Сеченовского университета Сергей Ткачев.

Фото: пресс-служба Сеченовского университета

В результате ученые показали, что метастазирование — это не просто разрушение тканей, а сложные процессы коллективной миграции опухолевых клеток, при котором они инициируют дальнейшее распространение рака в организме .

ИИ-эксперта по всем областям знаний разработали в России

В России представили нейросетевую программу, которая обучается на данных, предоставленных пользователем . В нее можно загружать любой массив информации по нужной теме. В том числе ссылки на сайты, книги, статьи, учебники, презентации, видеоматериалы и аудиозаписи. Сервис сам обработает и усвоит полученные знания, после чего сформирует из них удобную базу . Обращаться к ней можно будет в режиме диалога.

Технологию представил «Яндекс». Разработку назвали «Нейроэксперт». Сейчас программа проходит этап бета-тестирования, к которому могут присоединиться все желающие .

— Собственные знания любой генеративной модели ограничены набором данных, на котором она обучалась. На вход таких моделей можно подавать внешнюю информацию из произвольных баз знаний. Например, из интернета . Подобные решения еще называют RAG-системами (Retrieval Augmented Generation, генерация с дополненной выборкой). «Нейроэксперт» — это тоже RAG-система, но источники информации для нее указывают сами пользователи, — пояснили в компании.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Разработчики подчеркнули, что нейросеть может для каждого стать личным экспертом в любой области: персональным юристом, учителем английского языка, консультантом по выбору автомобиля, диетологом и так далее .

Частные исследователи вышли на полярную орбиту

1 апреля стартовала миссия Fram-2 — полностью частная научно-исследовательская космическая экспедиция . В ее рамках ракета Falcon-9, запущенная с мыса Канаверал (США), вывела на полярную орбиту на высоте около 440 км корабль Crew Dragon C207 Resilience («Стойкость»).

Экипаж миссии составляют непрофессиональные астронавты. Командир — гражданин Мальты, предприниматель Чун Ван. Остальные члены экспедиции — режиссер и оператор Яннике Миккельсен из Норвегии, ученый-робототехник Рабеа Рогге из Германии и полярный исследователь Эрик Филлипс из Австралии .

Фото: REUTERS/Joe Skipper

Fram-2 — первая миссия, в ходе которой люди выполнили полеты через области слабого магнитного поля и повышенной радиации вблизи полюсов Земли на орбите . Поэтому одна из главных целей исследователей — понять, какие опасности подстерегают людей на таких орбитах.