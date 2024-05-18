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19 мая — Иов Горошник: история и традиции народного праздника

Народный праздник Иов Горошник отметят в России 19 мая
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Ежегодно 19 мая православная церковь вспоминает ветхозаветного праведника Иова Многострадального, ставшего примером искренней веры и стойкости. В 2025 году торжество выпадает на понедельник. На Руси в эту дату отмечали народный праздник Иов Горошник. О том, почему в этот день ходили по росе и сеяли горох в сумерках, читайте в материале «Известий».

Какой праздник отмечается 19 мая

Святой Иов родился примерно за 2 тыс. лет до Рождества Христова в Северной Аравии. По одной из версий, он был племянником пророка Авраама — библейского прародителя еврейского народа.

Согласно «Книге Иова» Ветхого Завета, Иов был благочестивым и уважаемым человеком. Он строго соблюдал все божественные законы, не допуская греха ни в делах, ни в мыслях. За это Господь вознаградил его различными благами: большими стадами, богатством, дружной семьей. У праведника была красавица-жена, четверо сыновей и три дочери, которые часто собирались на общую трапезу в домах друг друга.

Однажды дьявол предстал перед Богом и заявил, что Иов праведен только потому, что в его жизни есть всё, о чем можно мечтать. Если же наслать на него несчастья, он сразу перестанет восхвалять Отца Небесного. Желая испытать Иова, Господь разрешил дьяволу забрать то, что праведнику принадлежит. В короткое время святой лишился всего имущества, а его дети погибли при обрушении крыши дома. Но эти беды не заставили его отречься от Бога.

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Тогда дьявол отметил, что Иов сохраняет духовную чистоту только потому, что сам он остался невредим. После этого Господь разрешил сатане наслать на святого болезни, и тело праведника покрылось страшными язвами. Он был вынужден уйти в пустыню, чтобы не распространять проказу среди людей, но сохранил в своем сердце веру в Творца.

Трое друзей Иова, узнав о постигшей его участи, пришли к нему в пустыню, призывая покаяться в совершенных грехах, так как верили, что беды выпадают только на долю нечестивых людей. Устав от их нападок, святой обратился с молитвой к Богу, прося стать свидетелем его невиновности. Когда Господь явился перед ним, Иов осознал, насколько ничтожен перед его замыслами, и раскаялся в своем минутном сомнении. После этого Всевышний исцелил его, вернул ему богатства и стада. А через несколько лет у святого родились еще 10 детей.

По легенде, Иов прожил более 250 лет, став свидетелем процветания и благополучия нескольких поколений своих потомков. А его стойкость и несокрушимая вера в Бога были ориентиром и утешением для многих верующих, переживающих жизненные трудности.

Иов Горошник в 2025 году: традиции праздника 19 мая

На Руси в день памяти Иова Многострадального праздновали Иова Горошника. Название торжества связано с тем, что к этому времени крестьяне приступали к посеву гороха. Делали это вечером, чтобы птицы не заметили семена и не склевали их. Мужчин к посевным работам не допускали, так как считалось, что только женская рука принесет достойный урожай.

Утром в праздник взрослые и дети выходили на улицу, чтобы пройтись по росе. Так люди надеялись укрепить здоровье и защититься от болезней. Некоторые собирали росу с помощью тряпиц и выжимали в подходящий сосуд, чтобы потом использовать для изготовления лекарственных средств.

Что можно и нельзя делать в народный праздник 19 мая

На Руси с Иовом Горошником связывали различные суеверия. В праздник не нанимали новых работников, опасаясь, что они будут ленивыми или небрежными. При этом день старались проводить за полезным трудом, чтобы не потерять здоровье. Особенно опасным считалось лежать на боку. Согласно поверьям, после этого можно было обзавестись болью во всем теле.

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Так как к росе на Иова Горошника относились с большим почтением, тратить ее без цели было запрещено. Поэтому жители деревень старались не ходить лишний раз по влажной утренней траве.

Беременные женщины в праздник не проявляли ласку к чужим малышам, чтобы не беспокоить своего еще нерожденного ребенка. Считалось, что мать, пренебрегающая этим правилом, будет испытывать сильные боли. Также в этот день избегали семейных ссор и скандалов, так как верили, что конфликт, возникший на Иова Горошника, еще долго не разрешится.

Народные приметы 19 мая

На Иова Горошника люди внимательно следили за изменениями в окружающем мире. Земледельцы радовались ясному утру с обилием росы, так как это предвещало хороший урожай огурцов. Если же утром не было росы, ждали резкого изменения погоды. Обращали внимание и на калину — если на дереве появлялись сережки, значит пришла пора сажать свеклу.

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