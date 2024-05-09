В Швейцарии прошли мероприятия в честь 79-й годовщины Дня Победы
В Швейцарии прошли мероприятия в честь 79-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне. В одном из них принял участие 9 мая посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.
«Среди павших были лица всех национальностей, поэтому этот праздник со слезами на глазах общий для всех нас, потому что общими усилиями была завоевана эта победа», — отметил дипломат.
Кроме того, на кадрах, которые предоставили «Известия», можно увидеть, как в Швейцарии десятки людей приняли участие в праздничных мероприятиях.
В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. Приуроченные к годовщине праздничные мероприятия прошли в России и других странах.
Так, в Кишиневе состоялся многотысячный марш, приуроченный к 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Его участники прошли по центральным улицам города в сопровождении духового оркестра. Они несли цветы, портреты родственников, которые участвовали в войне, знамена Красной армии и флаги Молдавии и скандировали «Ура!» и «Победа!».