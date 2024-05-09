Власти Одессы сообщили о взрыве в городе
На Украине в Одессе произошел взрыв. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в четверг, 9 мая.
«В городе взрыв», — написал он в своем Telegram-канале, не приведя подробностей.
Как свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения, в Одесской области объявлена воздушная тревога.
Ранее в этот день украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что в пригороде Харькова прогремел взрыв. В Минобороны РФ информацию не комментировали.
Накануне, 8 мая, украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и других городах Украины. Отмечалось, что в Киеве была слышна работа систем противовоздушной обороны (ПВО).
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.