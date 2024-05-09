Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Мир
На Украине пенсионерку приговорили к пяти годам тюрьмы за поддержку РФ
Политика
Путин отметил внимание президента Гвинеи-Бисау к развитию контактов с РФ
Общество
В Твери прошел марш студентов Академии МЧС России в День Победы
Мир
Washingon Post отметила триумфальную атмосферу на параде Победы в Москве
Общество
Тысячи человек посетили выставку трофейной техники НАТО в Москве 9 Мая
Армия
РФ и Белоруссия начали подготовку к учениям с нестратегическим ядерным оружием
Мир
Сбежавшего из Польши в Белоруссию судью Шмидта лишили иммунитета
Мир
Экс-глава МИД Австрии поздравила россиян с Днем Победы
Мир
Дипломаты РФ зажгли на здании в Нью-Йорке число 79 в честь годовщины Дня Победы
Общество
Танк Т-70 времен ВОВ прошел своим ходом по центру Мелитополя в День Победы
Мир
Сотрудники посольства России в Латвии возложили цветы к мемориалам ВОВ в Риге
Мир
Король и наследный принц Саудовской Аравии поздравили Путина с Днем Победы
Политика
Песков назвал необходимым для РФ отстаивать правду о Второй мировой войне
Политика
Путин проводит переговоры в узком составе с президентом Кубы в Кремле
Мир
Посол Израиля в РФ заявила, что ее страна никогда не откажется праздновать 9 Мая
Общество
В ДНР и ЛНР провели автопробег в честь Дня Победы
Сюжет:

Власти Одессы сообщили о взрыве в городе

Мэр Труханов: в Одессе прогремел взрыв
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Украине в Одессе произошел взрыв. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в четверг, 9 мая.

«В городе взрыв», — написал он в своем Telegram-канале, не приведя подробностей.

Как свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения, в Одесской области объявлена воздушная тревога.

«От получения цели до выстрела проходит менее минуты»
Как артиллеристы поддерживают наступления штурмовых отрядов

Ранее в этот день украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что в пригороде Харькова прогремел взрыв. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Накануне, 8 мая, украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и других городах Украины. Отмечалось, что в Киеве была слышна работа систем противовоздушной обороны (ПВО).

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024