Украинские СМИ сообщили о взрыве в пригороде Харькова

В пригороде Харькова прогремел взрыв. Об этом 9 мая сообщило украинское издание «Зеркало недели».

«Харьков, местные паблики сообщают о взрыве в пригороде», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, ранее в этой области была объявлена воздушная тревога.

В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Накануне, 8 мая, украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и других городах Украины. Отмечалось, что в Киеве была слышна работа систем противовоздушной обороны (ПВО).

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.