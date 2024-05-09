Дважды судимого блогера задержали в Москве за оскорбления пенсионерок
Дважды ранее судимый мужчина задержан в Москве за оскорбление пенсионерок и фиксацию происходящего на видео. Об этом 9 мая сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В Москве мои коллеги задержали дважды судимого ранее мужчину. В этот раз — за оскорбление пожилых женщин на видео с целью успеха своего «блогерства», — указала она.
Фигурантом оказался 37-летний москвич. Мужчина пытался сбежать из России в страну ближнего зарубежья, но его задержали полицейские в аэропорту.
В январе полицейские задержали пятерых членов группы, которые нападали на прохожих в Белгороде, снимали свои действия на видео, а затем выкладывали ролики в Сеть. В том же месяце управление МВД РФ по Белгородской области сообщило, что сотрудники полиции Белгорода проводят проверку по публикации о совершении подростками противоправных действий.