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Боец Кратос назвал предстоящий бой Папина с Чилембой проверкой для россиянина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Предстоящий поединок боксера Алексея Папина с малавийцем Айзеком Чилембой станет проверкой для россиянина. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал российский боец Сергей Калинин по прозвищу Кратос в четверг, 9 мая.

«Уровень прямо серьезный, хороший. Думаю, для Лехи — это какая-то проверка, какой-то этап такой. Он выходит на суперзвездный уровень, с такими именитыми спортсменами дерется. Это круто», — сказал Кратос.

Он указал на то, что Папин является неплохим кикбоксером, но данный вид спорта не такой престижный, как бокс. Кратос при этом отметил, что российский боец хорошо развивается и у него всё получается. Он добавил, что Папин хороший нокаутер, который одним ударом может решить исход поединка, а также пожелал россиянину успеха.

«Я желаю только ему успехов. Дальше достичь вершин, таких как (мексиканец Сауль. — Ред.) Альварес и многие другие», — указал Кратос.

Бой Панина и Чилембы состоится 24 мая в подмосковной Балашихе в ходе вечера профессионального бокса, посвященного участникам специальной военной операции и их семьям. РЕН ТВ покажет главные поединки в прямом эфире. В главном бою вечера россиянин Вячеслав Дацик сразится с ирландцем Шоном Тернером.

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8 мая Чилемба заявил, что многому научился у русских боксеров и предстоящий бой расценивает как один из важнейших в карьере.

Тогда же видеоблогер Артем Тарасов заявил в беседе с «Известиями», что Дацик покажет себя во всей красе в бою с Тернером. Также, по его словам, интересным будет и поединок Папина против Чилембы. Тарасов отметил, что боксеры являются настоящими профессионалами.

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