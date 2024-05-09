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Танк Т-70 времен ВОВ прошел своим ходом по центру Мелитополя в День Победы

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Фото: ТАСС/Полегенько Александр
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Советский легкий танк Т-70 прошел своим ходом по центральной части Мелитополя в рамках праздничных мероприятий 9 Мая, приуроченных к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В 1943 году советские воины-освободители первыми вошли в город именно на этом танке, экипажем которого командовал гвардии лейтенант Сергей Гаврюшов. Боевая машина почти 80 лет простояла на постаменте, а в мае 2023 года по инициативе губернатора Запорожской области Евгения Балицкого началось восстановление ее ходовой части.

Танк до октября восстанавливали специалисты Российского военно-исторического общества (РВИО) и Музея «Битва за Ленинград» имени З.Г. Колобанова, затем его вернули в Мелитополь.

На 9 мая 2024 года Т-70 проехал по городу от комплекса «Братское кладбище» к стеле «200 лет Мелитополю», проследовал по проспекту Богдана Хмельницкого и вернулся к мемориальному комплексу для повторной установки на постамент, чтобы жители Мелитополя могли возложить туда цветы.

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В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. Приуроченные к годовщине праздничные мероприятия прошли в России и других странах.

В этот день на Красной площади в Москве состоялся главный военный парад в честь Дня Победы с участием более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники, а также авиационных групп. Проход техники традиционно открыл советский танк Т-34, который считается одним из основных символов Победы.

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