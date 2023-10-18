Легендарный танк Великой Отечественной войны отправили в Мелитополь

Восстановленный до ходового состояния советский легкий танк Т-70, который в 1943 году первым вошел в Мелитополь при освобождении города от фашистов, отправили из Ленинградской области в Запорожскую область. Боевая машина отправилась в путь 18 октября.

Исполнительный директор Регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) в Ленинградской области Владимир Казаков рассказал «Известиям», что 23 октября танк примет участие в праздновании 80-летия со дня освобождения Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков, пройдет по улицам города своим ходом.

Работа по восстановлению танка началась весной. Машина была проржавевшей, внутри не было ни деталей, ни агрегатов, уточнил Казаков.

«Почти с нуля нашими специалистами этот танк был восстановлен до ходового состояния. Сегодня в торжественной обстановке мы провожаем этот танк на родину — в Мелитополь», — рассказал он.

Восстановительные работы вели специалисты из РВИО совместно с коллегами из музея «Битва за Ленинград» имени З. Г. Колобанова, привлечь которых предложил, по словам Казакова, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Как следует из опубликованных РВИО видеокадров, мастера обновили разрушенную ржавчиной часть дна танка и подшипники, перебрали гусеницы, обработали и окрасили корпус внутри машины, а также поставили новый двигатель.

Отреставрировать танк в апреле 2023 года РВИО попросили жители Мелитополя, для которых Т-70 является символом их свободы. Весь экипаж этого танка под командованием лейтенанта Сергея Гаврюшова в том бою за Мелитополь в 1943 году погиб.

Впоследствии танк решили установить на Братском кладбище, где были захоронены и члены его экипажа. После участия в параде танк снова займет свое историческое место на постаменте.

«Это не просто экспонат техники 1940-х годов, для нас каждая такая машина — герой. Это машина с историей, с судьбой. У танка Т-70 мы обнаружили около пяти крупных пробоин, их мы оставили нетронутыми как символ», — заключил Казаков.