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Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на АЗС в Курской области

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Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывное устройство рядом с автозаправочной станцией в поселке Тёткино Курской области. Об этом 9 мая сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня в поселке Тёткино Глушковского района с украинского дрона было сброшено взрывное устройство на автозаправочную станцию», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам главы области, в результате произошло возгорание на электроподстанции рядом с АЗС, однако обошлось без пострадавших. В настоящее время пожарные тушат огонь.

Старовойт поблагодарил спасателей за самоотверженность и мужество.

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Ранее в этот день губернатор Курской области также сообщал о том, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника ВСУ над регионом. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Накануне украинская армия атаковала работавший в поле трактор. Старовойт уточнил, что в результате была повреждена сельскохозяйственная техника, с ремонтом трактора собственнику окажут помощь.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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