В Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) российские военные, участвующие в спецоперации, поздравили ветерана Великой Отечественной войны Василия Попова с Днем Победы. Слова благодарности ветерану бойцы произнесли 9 мая.

Василий Никифорович живет в прифронтовом районе Горловки, куда доносятся звуки взрывов. Они знакомы ветерану с юных лет. Во время ВОВ Попов служил в артиллерии, а поздравить его пришли офицеры, которые на короткое время отлучились с линии боевого соприкосновения.

«После ранения попал в артиллерию связистом. Катушку на плечи и бегом. Гимнастерка расползалась от пота. Чтобы не убило, пригибаешься, бегаешь. Из Горловки дошел до Берлина, из Берлина — до Праги, из Праги — в Брестскую крепость. В 1948 году в День Красной армии домой вернулся», — вспоминает ветеран.

Бойцы специальной военной операции прикрепляют к броне своего танка фотографии предков, которые участвовали в борьбе с германским нацизмом. В Донецкой Народной Республике (ДНР) из-за опасности обстрелов не будет шествия «Бессметного полка», и портреты участников ВОВ на броне во время выполнения боевой задачи — импровизированная акция памяти, которую проводят танкисты.

«Зинченко Федор Матвеевич. Прошел Великую Отечественную войну. Для меня его фото как оберег, что ли. Если он смог, значит, и я смогу», — рассказал механик-водитель группировки войск «Центр» с позывным Сокол о своем родственнике.

Командир этого танкового экипажа — потомок бойца армии СССР Михаила Марьясова.

«О войне много старался не разговаривать, держал это как-то в себе. Я думаю, он бы гордился мной, так как я продолжаю его путь. Мы продолжаем давить фашизм и будем идти вперед», — сказал командир с позывным Марс.

У танкистов, служащих в группировке «Центр», много работы на авдеевском направлении: они должны быстро выезжать на точку и выпускать по запланированным целям несколько боеприпасов с закрытой огневой позиции. В День Победы эта обычная боевая задача превращается в праздничный салют по-донецки. Танкисты запускают снаряды, крича: «За Победу!».

В городах Донбасса пока опасно проводить традиционный Парад Победы, где военные с позиций спецоперации могли бы торжественно пройти строем перед ветеранами. Поэтому бойцы посещают дома участников ВОВ. Кроме Попова, поздравления получил ветеран Николай Денисенко, который воевал против Японии на Дальнем Востоке.

«Прибыли мы туда перед новым годом где-то. Морозы были страшные. Особенно нас поразил Иркутск, Красноярск. Ой, Боже мой», — вспоминает Денисенко.

Главные торжества в День Победы традиционно проходят на мемориальном комплексе «Саур-Могила», который находится вдали от зоны боевого соприкосновения, но риск удара ракетами или беспилотниками сохраняется и здесь. Поэтому средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) прикрывали представителей молодежных движений Донбасса, которые ранним утром 9 мая развернули на «Саур-Могиле» трехсотметровую георгиевскую ленту.

У всех участников акции отцы, друзья, старшие братья или другие близкие люди участвуют в боевых действиях, и в молодежных движениях модно встретить 22-летних ветеранов.

«Я пошел добровольцем, когда началась спецоперация 24-го февраля. Ну и потом, в ноябре, был демобилизован как студент. Жизнь продолжается. Это для нашего времени абсолютно нормально, для нашего региона, поэтому в этом уже нет ничего странного, сверхъестественного и необычного», — рассказал свою историю ветеран СВО и активист «Движения первых» Владимир Степанов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) летом 2014 года пытались встать между границей Донбасса и России, и на «Саур-Могиле» шли ожесточенные бои. Защитники мемориала прятались от снарядов под его стелой, а фигура воина-освободителя приняла на себя часть боеприпасов.

«Я помню бои, которые здесь происходили. Как военный человек я понимаю, что, если бы тогда «Саур-Могилу» и Советского Солдата здесь захватили и уничтожили, Донбасс пал бы. Потому что для нас это очень серьезный символ нашей Победы, нашей памяти о нашем прошлом. Я потом еще узнал от своей бабушки, что в 1943 году моя прабабушка на этой же высоте принимала бои, когда гнали фашистских захватчиков с нашей земли», — вспоминает военный с позывным Крест.

В 2014 году люди Донбасса воевали по многим причинам, но среди них было и желание отстоять право на запрещенную на Украине георгиевскую ленту, право поздравлять ветеранов ВОВ и возможность праздновать День Победы именно 9 мая, а не 8-го, как это сейчас принято в Европе.

Ранее 9 мая Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие 1-го армейского корпуса Южной группировки войск поздравили с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны, проживающих на территории ДНР. Военные выразили участникам ВОВ благодарность за их подвиги.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.