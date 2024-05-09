Военнослужащие Южной группировки войск поздравили ветеранов в ДНР с Днем Победы

Военнослужащие 1-го армейского корпуса Южной группировки войск поздравили с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны, проживающих на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 9 мая сообщило Министерство обороны России.

Военнослужащие выразили ветеранам благодарность за совершенные подвиги и самоотверженность, проявленные в борьбе с фашистскими захватчиками, пожелали им крепкого здоровья и мирного неба над головой, вручили цветы и памятные подарки.

«Сегодня мы поздравляли ветеранов Донецкой Народной Республики с 79-й годовщиной Великой Победы в борьбе с фашизмом. Мы должны почитать ветеранов, которые прошли войну, должны чтить память погибших. Все ветераны — уже пожилые люди, со слезами на глазах нас встречают. Тяжело смотреть на то, как пожилой человек плачет, но мы должны чтить их, не забывать, приходить. Их осталось очень мало. Мы должны о них помнить», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным Михалыч.

В беседе с военнослужащими ветераны войны делились воспоминаниями о своих фронтовых и трудовых годах, а также поблагодарили военнослужащих за поздравления и оказанное внимание.

«Конечно, самое главное, хочу пожелать мира, чтобы мы все жили в любви. Ребятам, которые на фронте, — победы, выдержки, силы, терпения. Мы победим, обязательно победим», — сказала ветеран Великой Отечественной войны Нина Максимовна.

Ветеран Василий Захарович уверен, что День Победы — самый лучший праздник. По его словам, цена Победы страшно велика — «сколько крови было пролито — это ужас один, только мы, кто был там, знаем».

«Когда начался призыв в армию, мне было 17 лет. Воевал на 1-м Украинском фронте, всё освобождали. За матушку нашу Россию, за матерей, отцов и детей воевали. Потом случилась Победа, восьмого числа были в Праге. Народ нас радостно приветствовал, шумел, кричал», — поделился Василий Захарович.

Накануне, 8 мая, представители общественного движения «Народный фронт» поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы, доставив им лампы с частицами Вечного огня, который был взят у Могилы Неизвестного Солдата в Москве.

Ранее в тот же день участницу Курской битвы 102-летнюю Марию Колтакову, также известную как Железная бабушка, поздравили с Днем Победы участники СВО и артисты. Российские бойцы добровольческой бригады «Терек» поблагодарили ее за храбрость и мирное небо над головой. Они отметили, что в тяжелые минуты на фронте смотрят фотографии героев Великой Отечественной войны и восхищаются их подвигами, в том числе Железной бабушкой.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.