Реклама
Прямой эфир
Политика
Владимир Путин провел встречу с президентом Узбекистана в Москве
Мир
В конгрессе потребовали от Байдена объяснения задержкам поставок оружия Израилю
Мир
США в одностороннем порядке на год продлили санкции против Сирии
Армия
Минобороны РФ рассказало о подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне СВО
Мир
Президент Северной Македонии признал поражение на президентских выборах
Мир
Американские конгрессмены проголосовали против отстранения спикера Джонсона
Мир
Нарышкин раскритиковал слова западных лидеров об отправке военных на Украину
Мир
Президент Узбекистана отметил увеличение товарооборота республики с ЕАЭС
Происшествия
Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении двух украинских БПЛА
Происшествия
В оперштабе Краснодарского края сообщили об атаках ВСУ на нефтебазу под Анапой
Мир
Конгрессвумен Грин попыталась инициировать голосование по отставке Джонсона
Мир
Байден предупредил американцев о веских причинах беспокоиться о ценах на жилье
Мир
Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина и россиян с Днем Победы
Общество
Парад Победы на Камчатке открыл начало празднований Дня Победы в России
Общество
Синоптики предупредили москвичей о холодной погоде и порывистом ветре 9 мая
Общество
Военнослужащие Южной группировки войск поздравили ветеранов в ДНР с Днем Победы
Происшествия
Корреспондент «Известий» сообщил о взрывах под Белгородом
Сюжет:

Военнослужащие Южной группировки войск поздравили ветеранов в ДНР с Днем Победы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военнослужащие 1-го армейского корпуса Южной группировки войск поздравили с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны, проживающих на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 9 мая сообщило Министерство обороны России.

Военнослужащие выразили ветеранам благодарность за совершенные подвиги и самоотверженность, проявленные в борьбе с фашистскими захватчиками, пожелали им крепкого здоровья и мирного неба над головой, вручили цветы и памятные подарки.

«Сегодня мы поздравляли ветеранов Донецкой Народной Республики с 79-й годовщиной Великой Победы в борьбе с фашизмом. Мы должны почитать ветеранов, которые прошли войну, должны чтить память погибших. Все ветераны — уже пожилые люди, со слезами на глазах нас встречают. Тяжело смотреть на то, как пожилой человек плачет, но мы должны чтить их, не забывать, приходить. Их осталось очень мало. Мы должны о них помнить», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным Михалыч.

В беседе с военнослужащими ветераны войны делились воспоминаниями о своих фронтовых и трудовых годах, а также поблагодарили военнослужащих за поздравления и оказанное внимание.

«Конечно, самое главное, хочу пожелать мира, чтобы мы все жили в любви. Ребятам, которые на фронте, — победы, выдержки, силы, терпения. Мы победим, обязательно победим», — сказала ветеран Великой Отечественной войны Нина Максимовна.

Ветеран Василий Захарович уверен, что День Победы — самый лучший праздник. По его словам, цена Победы страшно велика — «сколько крови было пролито — это ужас один, только мы, кто был там, знаем».

«Когда начался призыв в армию, мне было 17 лет. Воевал на 1-м Украинском фронте, всё освобождали. За матушку нашу Россию, за матерей, отцов и детей воевали. Потом случилась Победа, восьмого числа были в Праге. Народ нас радостно приветствовал, шумел, кричал», — поделился Василий Захарович.

С Днем Победы – 2024: советские открытки и душевные картинки

Накануне, 8 мая, представители общественного движения «Народный фронт» поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы, доставив им лампы с частицами Вечного огня, который был взят у Могилы Неизвестного Солдата в Москве.

Ранее в тот же день участницу Курской битвы 102-летнюю Марию Колтакову, также известную как Железная бабушка, поздравили с Днем Победы участники СВО и артисты. Российские бойцы добровольческой бригады «Терек» поблагодарили ее за храбрость и мирное небо над головой. Они отметили, что в тяжелые минуты на фронте смотрят фотографии героев Великой Отечественной войны и восхищаются их подвигами, в том числе Железной бабушкой.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024