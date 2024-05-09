Российские войска могут продвинуться в центральную Украину, если им удастся взять прифронтовой город Часов Яр и другие районы Донбасса. Об этом предупредил глава администрации подконтрольной ВСУ части ДНР Вадим Филашкин в интервью британскому телеканалу Sky News 9 мая.

«Противник будет идти дальше. Если, не дай Бог, это произойдет, противник будет продвигаться дальше в центральные районы нашей страны», — считает он.

Командир 22-й украинской бригады с позывным Стив указал на усилившиеся атаки на фронте со стороны ВС России в течение последних трех-четырех месяцев.

«Очень напряженно. Очень тяжело. Да. Настолько тяжело, насколько вы можете себе представить. И даже больше», –— описал он ситуацию, в которой находятся ВСУ.

Военный добавил, что Украине нужно гораздо больше высокоточного оружия от их западных партнеров.

7 мая «Известия» опубликовали кадры, на которых российские военные 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (ВДД) подавили с воздуха боевиков (ВСУ) в городе Часов Яр в Донецкой Народной Республике.

Ранее, 5 мая, полковник французской армии в отставке Мишель Гойя заявил, что украинские военные под Часовым Яром в затруднительном положении, так как оставление позиций под натиском ВС РФ откроют путь к освобождению Россией Краматорска.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.