Российские военные 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (ВДД) подавили с воздуха боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Кадры работы беспилотника дивизии 7 мая есть в распоряжении «Известий».

На записи видно, как дрон приближается к пятиэтажной постройке, когда возле него пробегают по меньшей мере два боевика. Зависнув в небе на траектории их движения, беспилотник сбрасывает снаряды.

Один из боеприпасов приземлился менее чем в 2 м от солдата противника. После прогремевшего взрыва боевик упал на землю.

Ранее, 3 мая, Минобороны РФ показало, как артиллеристы 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии крупнокалиберными снарядами нанесли поражение подразделению ВСУ в районе Часова Яра.

Позднее, 5 мая, полковник французской армии в отставке Мишель Гойя заявил, что украинские военные под Часовым Яром в затруднительном положении, так как оставление позиций под натиском ВС РФ откроют путь к освобождению Россией Краматорска.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.