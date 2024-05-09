Путин заявил об отсутствии сомнений в победе России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него нет никаких сомнений в том, что Россия победит. Об этом он заявил 7 мая на встрече с участниками спецоперации, состоявшейся после церемонии его инаугурации. Кадры мероприятия распространила 9 мая пресс-служба Кремля.

«Когда наступают сложные времена, я помню, на протяжении последней пары десятилетий такие времена у нас наступали, мы все об этом знаем, можно даже не вспоминать об этом, но, когда наступают такие сложные, ключевые моменты, российский народ проявляет свои самые лучшие качества», — сказал Путин.

Глава государства заверил, что вне зависимости от возраста россияне демонстрируют мужество и героизм, которые, «у них в крови». По его словам, доказательством этого является происходящее на поле боя в рамках спецоперации по защите Донбасса.

Президент также выразил уверенность, что те, кто считал РФ слабым звеном, убедились, что это далеко не так.

«У нас большие задачи по развитию страны: в сфере экономики, которая является основой всех наших успехов, — это мы все должны понимать и понимаем; в социальной сфере, по укреплению семей России, по развитию здравоохранения и образования и так далее», — заметил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что ключевым условием для достижения всех этих целей является успех СВО.

Утром 9 мая на Красной площади в Москве состоялся главный военный парад в честь 79-летия со дня победы в Великой Отечественной войне. В нем приняло участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники, а также две авиационные группы — «Русские витязи» и «Стрижи».

В ходе речи на параде Путин назвал участников специальной военной операции героями страны. Народ России верит в них и преклоняется перед их стойкостью и самопожертвованием, добавил он.

Также и.о. министра обороны РФ Сергей Шойгу заявил в своем поздравлении по случаю Дня Победы, что российские военные достойно продолжают славные традиции ветеранов Великой Отечественной войны, сражаясь на СВО с последователями нацизма. Они с честью выполняют свой воинский долг, успешно решают ответственные задачи по защите национальных интересов государства, подчеркнул он.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.