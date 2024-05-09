Путин рассказал об обсуждении ситуации на Украине с Лукашенко и Шойгу

Президент России Владимир Путин обсудил 8 мая ситуацию на Украине с белорусским коллегой Александром Лукашенко, и.о. министра обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерием Герасимовым. Об этом рассказал российским лидер в четверг, 9 мая.

«В ходе обсуждения двусторонних наших отношений говорили и о том, что происходит на линии соприкосновения, говорили о ситуации, связанной с этими непростыми событиями вокруг Украины. Общались с министром обороны, с начальником Генерального штаба. У нас полноценная была встреча», — сказал президент РФ.

Путин отметил, что обсуждения закончились поздно вечером. По словам Лукашенко, встреча завершилась только в 03:00.

Утром 9 мая на Красной площади в Москве состоялся главный военный парад в честь 79-летия со дня победы в Великой Отечественной войне. В нем приняло участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники, а также две авиационные группы — «Русские витязи» и «Стрижи».

В ходе речи на параде Путин заявил, что Россия будет делать всё, чтобы не допустить глобального столкновения. При этом он заверил, что страна никому не позволит угрожать ей, а стратегические силы находятся в боевой готовности всегда.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.