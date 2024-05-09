Мишустин поздравил россиян с 79-й годовщиной Победы

Россия чтит героев, которые выполняют свой воинский долг в зоне спецоперации по защите Донбасса. Об этом 9 мая заявил и.о. премьер-министра РФ Михаил Мишустин в своем поздравлении по случаю Дня Победы.

«Чтим героев, которые сегодня выполняют свой воинский долг, проявляют мужество и самопожертвование в зоне специальной военной операции, стоят на защите Родины, отстаивают интересы нашего народа», — говорится в его сообщении на сайте правительства.

Мишустин пожелал военнослужащим и их близким здоровья, благополучия и успехов в работе.

Кроме того, он подчеркнул, что Россия отдает дань уважения ветеранам, чей подвиг является примером преданности и любви к Родине и главным нравственным ориентиром.

Ранее в этот день и.о. министра обороны РФ Сергей Шойгу заявил в своем поздравлении по случаю Дня Победы, что российские военные достойно продолжают славные традиции ветеранов Великой Отечественной войны, сражаясь на СВО с последователями нацизма. Они с честью выполняют свой воинский долг, успешно решают ответственные задачи по защите национальных интересов государства, подчеркнул он.

Утром 9 мая на Красной площади в Москве состоялся главный военный парад в честь 79-летия со дня победы в Великой Отечественной войне. В нем приняло участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники, а также две авиационные группы — «Русские витязи» и «Стрижи».

В ходе речи на параде президент России Владимир Путин назвал участников специальной военной операции героями страны. Народ России верит в них и преклоняется перед их стойкостью и самопожертвованием, добавил он.