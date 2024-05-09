Захарова заявила, что Россия никому не даст исказить смысл Дня Победы

Россия никому не даст осквернить День Победы и исказить его смысл — это великий праздник торжества добра вселенского охвата. Об этом 9 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы отмечаем этот праздник, мы считаем его великим, мы передаем традиции из поколения в поколение. Мы защищаем и сам праздник, и героев, которых мы чествуем в этот день», — подчеркнула дипломат в беседе с ТАСС.

Захарова обратила внимание, что в последние годы многие воспринимают 9 Мая не как праздник, а как день скорби, однако для этого существует День памяти и скорби 22 июня — дата начала войны, когда весь народ действительно скорбит. День Победы — это праздник возрождения добра над злом, причем настоящего вселенского охвата, отметила она, добавив, что этот день нельзя подменять.

«Это праздник, который должен оставаться в своем истинном смысле и в своих истинных исторических формах и традициях. Мы должны понимать, что это за день. Это день торжества света над тьмой», — заключила Захарова.

В этот день по всей России проходят праздничные мероприятия в честь Дня Победы. В военном параде на Красной площади в Москве будут участвовать более 9 тыс. человек, свыше 70 единиц техники и две авиационные группы — «Русские витязи» и «Стрижи». На мероприятии будут присутствовать лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау. Затем президент России Владимир Путин вместе с ними примет участие в возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата, а в Кремле состоится прием для глав делегаций.

26 апреля российский лидер назвал День Победы священным праздником для всех граждан России. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с членами Совета законодателей России при Федеральном собрании страны.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.