Врач Серебренникова назвала самые опасные весенние инфекции

Организм весной перестраивается и более восприимчив к внешнему неблагоприятному воздействию, а время года характеризуется неустойчивыми температурами и цветением растений, поэтому хронические, сезонные и инфекционные заболевания обостряются, рассказала 9 мая врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова.

Самыми распространенными весенними заболеваниями она назвала вирусные кишечные инфекции. Становится теплее, продукты портятся быстрее, внешняя среда благоприятствует размножению вирусов и бактерий. Для снижения риска заболевания руки следует мыть чаще, продукты хранить в холодильнике в герметичной таре и избегать соприкосновения полуфабрикатов и готовых блюд, порекомендовала врач в беседе с агентством «Прайм».

Ангина — следующее по частоте жалоб заболевание, причем самый распространенный вид вирусного тонзиллита — вирус Эпштейна-Барр. Отмечается также рост заболеваемости парагриппом. Все эти виды гриппа имеют ярко выраженную сезонность и успешно поддаются симптоматическому лечению, отметила Серебренникова.

Ранней весной возрастает риск заболеть клещевым энцефалитом, который переносят иксодовые клещи. В качестве меры предосторожности и защиты врач рекомендует вакцинацию, так как клещи сохраняют активность до поздней осени. Также она предупреждает о том, что недооценивать аллергию в период цветения опасно — она может стать причиной, к примеру, бронхиальной астмы. Медицинская маска и очки без диоптрий — вариант снижения риска соприкосновения с аллергеном.

Заболевания опорно-двигательного аппарата, ревматологические, язвенные заболевания инфекционного и неинфекционного характера тоже могут обостриться в весеннее время. По словам Серебренниковой, научного объяснения этому нет. Возможно, причина в перестройке организма, изменении питания.

Немало жалоб весной на функциональные заболевания кишечника — вздутие и нарушение стула. Специалист считает, что при отсутствии органического поражения органа следует рассмотреть психологический аспект — тревожность, депрессию, с которой некоторые сталкиваются весной, и подобрать медикаментозную коррекцию для нормализации ментального здоровья и работы кишечника.

Наконец, в связи с перепадами теплой и прохладной погоды растет число жалоб, связанных с переохлаждением, — на циститы и аднекситы, а также дефицит витамина D. Чтобы укрепить организм весной, следует чаще бывать на свежем воздухе, на солнце, правильно питаться и достаточно спать, посоветовала врач Серебренникова.

Ранее, 16 апреля, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, к.м.н. Наталья Денисова перечислила признаки нехватки витаминов и нарушений обмена. Она пояснила, что существует ряд состояний, которые могут быть связаны с нарушениями в работе органов пищеварения. О плохом всасывании витамина Е, фолиевой кислоты, железа и цинка могут свидетельствовать частые простуды и нарушения менструального цикла у женщин.

10 апреля врач-гематолог консультативно-диагностического отделения Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ Евгения Томова рассказала о причинах и способах борьбы с весенней анемией у детей. Она отметила, что выявить дефицит железа поможет общий анализ крови. Лечение проводится при помощи железосодержащих препаратов.