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Врач рассказала о способах борьбы с весенней анемией

Врач Томова: бледность кожи — один из основных симптомов анемии у подростков
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Фото: Global Look Press/dpa/Hendrik Schmidt
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Врач-гематолог консультативно-диагностического отделения Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ Евгения Томова рассказала о причинах и способах борьбы с весенней анемией у детей.

В беседе с сайтом aif.ru 9 апреля специалист отметила, что выявить дефицит железа поможет общий анализ крови. Лечение проводится при помощи железосодержащих препаратов (таблетки, инъекции). Она подчеркнула, что важно устранить причины, вызвавшие дефицит уровня железа в организме.

Врач отметила, что основным показателем болезни является снижение уровня гемоглобина. Нехватка железа приводит к гипоксии — кислородному голоданию.

Среди причин возникновения анемии врач назвала недостаток поступления железа в организм. У детей она может развиться, если родители не ввели в рацион ребенка богатые железом продукты или решили сделать из него вегетарианца. У подростков причина кроется в несбалансированном питании, пропусках приема пищи, частых перекусах, увлечением джанк-фудом.

Также железодефицит может возникнуть при различных нарушениях всасывания железа, например если у ребенка есть проблемы с ЖКТ, а также при хронических кровопотерях.

Кроме этого у подростков железодефицитная анемия нередко возникает из-за интенсивных занятий спортом. В этой связи врач подчеркнула, что детям раз в полгода надо сдавать общий анализ крови, а тем, кто активно занимается спортом, это рекомендуется делать каждые три месяца.

Среди основных симптомов анемии у детей врач назвала бледность кожи, слабость, повышенную утомляемость. У подростков на анемию указывают снижение работоспособности, ухудшение внимания, нарушение функционирования нервной системы. Также она может проявляться в виде ломкости ногтей, сухости кожи, выпадения волос, голубоватой окраски склер глаз. Если имеется большой дефицит железа, происходит поражение слизистых, появляются нарушения со стороны иммунной системы, из-за чего он начинает чаще болеть ОРВИ и другими инфекциями.

Томова подчеркнула, что профилактику железодефицитной анемии стоит начинать еще во время беременности, потому что это крайне важный период для развития ребенка. Питание будущей мамы должно быть сбалансированным и разнообразным, также важна дополнительная витаминно-минеральная поддержка. У малышей до года профилактикой ЖДА служит введение прикорма. С пяти месяцев продукты должны вводиться постепенно и под наблюдением педиатра. В рационе малыша обязательно должны присутствовать яблоки, гречневая каша и мясо.

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8 апреля руководитель отдела медицинской экспертизы «ИНВИТРО» Екатерина Терентьева рассказала, что железо лучше всего усваивается при внутривенном введении препарата. Такая терапия назначается только по медицинским показаниям. Пациентам с невыраженной железодефицитной анемией назначается пероральный прием препаратов, сообщает телеканал «360».

5 апреля врач-терапевт Андрей Рябков в беседе с Life.ru призвал весной сдать общий анализ крови, который поможет определить уровень гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Низкий уровень гемоглобина может указывать на анемию, сопровождаться слабостью и пониженной работоспособностью, пишет RT.

2 апреля врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева посоветовала при наличии латентного дефицита железа или железодефицитной анемии соблюдать диету и отслеживать количество выпитого чая. По ее словам, норма чая в подобной ситуации будет составлять три или менее чашек в день, сообщает «Москва 24».

В феврале врач-гериатр, терапевт, к.м.н., доцент кафедры болезней старения Наталья Ховасова предупредила об опасных последствиях анемии в пожилом возрасте. По ее словам, если снижение гемоглобина на 5–10 единиц у молодого человека может практически не повлиять на здоровье, то для пожилого человека такое снижение может оказаться фатальным.

В ноябре эксперт Антон Стокоз заявил, что каждый пятый россиян страдает от анемии из-за нехватки железа, пишет НСН.

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