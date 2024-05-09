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Военнослужащие ВС РФ поздравили ветерана ВОВ с Днем Победы в Запорожской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военнослужащие группировки войск «Днепр» поздравили ветерана Великой Отечественной войны Пушкарева Михаила Егоровича с Днем Победы в Запорожской области. Минобороны РФ 9 мая показало кадры с места событий.

Ветеран начал свой фронтовой путь под Ржевом в 1943 году, когда ему было 17 лет. Был водителем грузового автомобиля. Освобождал Кёнисберг, дошел до Берлина, сейчас ему 99 лет.

«Когда к фронту подъехали, наступать хотели. Часть подъехала когда, а нас подбросили в сосновый лес. Мы спали. Тишина уже была. В машине на дощечках спал. Проснулся, стрельба идет кругом, крик идет. Я тут же соскочил, карабин схватил», — поделился ветеран.

Михаил Егорович обладает такими государственным наградами, как орден Отечественной войны II степени, медаль «За отвагу», медаль «За взятие Кёнинсберга», медаль «За Победу над Германией».

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Ранее, 8 мая, военнослужащие ВС РФ поздравили мариупольских ветеранов войны с Днем Победы. Представители городского военного комиссариата и отрядов движения «Юнармия» присоединились к поздравлениям.

7 мая военнослужащие главного гарнизона Ракетных войск стратегического назначения и артисты командования поздравили ветерана Великой Отечественной войны Василия Георгиевича Фоменко персональным концертом.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.

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