Вильфанд спрогнозировал постепенное потепление после 9 мая в Центральной России

В Центральной России аномально прохладная погода сохранится до середины следующей недели, к среде температура поднимется до +15 градусов, сообщил 9 мая научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«После 9 мая температура будет повышаться, но всё равно 10 мая уже прогнозируется 10–12 градусов, 11 мая даже ночные температуры будут +4...+6, днем тоже около +10. Но и такая погода будет ниже нормы на 6–7 градусов. Только к середине следующей недели, ко вторнику–среде, температура тоже будет ниже нормы, но на 4 градуса», — рассказал он.

Синоптик уточнил, что к среде столбик термометра будет подбираться к отметке в +15 градусов. Для четвертой пятидневки мая такой температурный фон низкий, но в сравнении с тем похолоданием, которое наблюдается в эти дни, это уже повышение температуры, добавил специалист. К тому же, отметил он, в эти дни сильных осадков не прогнозируется.

Накануне, 8 мая, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что комфортная температура воздуха в +15...+19 градусов вернется в столичный регион только во второй половине мая. До конца недели столицу и область ждет прохладная погода с осадками, температура воздуха будет ниже нормы примерно на 10 градусов и ночью может достигать отрицательных значений.

В тот же день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в праздничные выходные дни, с 9 по 12 мая, жителей Москвы ждет достаточно холодная и ветреная погода с температурой значительно ниже климатической нормы, дождями и ночными заморозками.