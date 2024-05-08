Синоптик рассказал о погоде в Москве в праздничные выходные

В праздничные выходные дни, с 9 по 12 мая, жителей Москвы ждет достаточно холодная и ветреная погода с температурой значительно ниже климатической нормы, дождями и ночными заморозками. Об этом «Известиям» 8 мая рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«В эти дни москвичей ждет холодная погода с небольшими колебаниями температуры, но эти колебания будут на 6-8 градусов ниже обычной для этого времени года температуры. То есть, мы отстаем по календарю по крайней мере на месяц», — рассказал Шувалов.

По его словам, в ночь на 9 мая по Московской области ожидается до –3…–4, а в Москве — около 0 градусов. Утром, во время Парада Победы, около 0…+2, а днем температура повысится до +5 градусов.

В пятницу и субботу, 10 и 11 мая, будет несколько теплее — днем ожидается до +9, а в ночные часы — +1…+6 градусов. Примерно такая же температура прогнозируется и в воскресенье.

При этом, как рассказал синоптик, все эти дни будет достаточно ветрено. Кроме того, возможны осадки в виде небольших дождей.

Ранее в этот день главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что комфортная температура воздуха в +15...+19 градусов вернется в столичный регион только во второй половине мая.