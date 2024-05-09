Россия не пригласила на парад Победы недружественные страны

Россия не пригласила на парад Победы в Москве лидеров и послов недружественных стран. Об этом в интервью ТАСС 9 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Недружественные страны на парад третий год приглашаться не будут», — сказала она.

Причиной стало проведение «недружественной» и «агрессивной политики» в отношении России, которая «формулируется нами (РФ. — Ред.) как ведение гибридной войны», добавила официальный представитель МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что это «не касается представителей ветеранских общественных организаций тех же самых недружественных стран».

Ранее, 6 мая, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что на параде Победы 9 мая будут присутствовать лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау. Затем Путин вместе с ними примет участие в возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата, а в Кремле состоится прием для глав делегаций.

В военном параде на Красной площади в Москве будет участвовать более 9 тыс. человек, свыше 70 единиц техники и две авиационные группы — «Русские витязи» и «Стрижи». По Красной площади пройдут участники специальной военной операции по защите Донбасса.

До этого, 26 апреля, президент России Владимир Путин назвал День Победы священным праздником для всех граждан России. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с членами Совета законодателей России при Федеральном собрании страны.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.