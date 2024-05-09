Реклама
Прямой эфир
Политика
Владимир Путин провел встречу с президентом Узбекистана в Москве
Мир
В конгрессе потребовали от Байдена объяснения задержкам поставок оружия Израилю
Мир
США в одностороннем порядке на год продлили санкции против Сирии
Армия
Минобороны РФ рассказало о подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне СВО
Мир
Президент Северной Македонии признал поражение на президентских выборах
Общество
Росморречфлот сообщил о штатной работе порта Петропавловска-Камчатского после пожара
Мир
Начштаба обороны Британии признал тактические успехи российских сил на Украине
Мир
Президент Узбекистана отметил увеличение товарооборота республики с ЕАЭС
Мир
В ЦПВС сообщили о 10 нарушениях со стороны коалиции США в небе над Сирией
Происшествия
В оперштабе Краснодарского края сообщили об атаках ВСУ на нефтебазу под Анапой
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрыве в пригороде Харькова
Армия
Артиллеристы уничтожили расчеты БПЛА ВСУ гаубицами Д-30 в приграничном районе
Мир
Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина и россиян с Днем Победы
Общество
В Белгороде прошло торжественное открытие мемориала
Общество
Синоптики предупредили москвичей о холодной погоде и порывистом ветре 9 мая
Мир
Байден заявил о прекращении поставки снарядов Израилю в случае вторжения в Рафах
Мир
Посольство РФ зафиксировало 22 случая осквернения советских памятников в ФРГ с 2023 года
Сюжет:

Россия не пригласила на парад Победы недружественные страны

Захарова: Москва не пригласила послов недружественных стран на парад Победы
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия не пригласила на парад Победы в Москве лидеров и послов недружественных стран. Об этом в интервью ТАСС 9 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Недружественные страны на парад третий год приглашаться не будут», — сказала она.

Причиной стало проведение «недружественной» и «агрессивной политики» в отношении России, которая «формулируется нами (РФ. — Ред.) как ведение гибридной войны», добавила официальный представитель МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что это «не касается представителей ветеранских общественных организаций тех же самых недружественных стран».

Тень в истории: страны бывшего СССР превратили 9 мая в инструмент борьбы с Россией
Где за ношение георгиевской ленточки грозит штраф и в каких государствах соцблока продолжают чтить память освободителей от нацизма

Ранее, 6 мая, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что на параде Победы 9 мая будут присутствовать лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау. Затем Путин вместе с ними примет участие в возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата, а в Кремле состоится прием для глав делегаций.

В военном параде на Красной площади в Москве будет участвовать более 9 тыс. человек, свыше 70 единиц техники и две авиационные группы — «Русские витязи» и «Стрижи». По Красной площади пройдут участники специальной военной операции по защите Донбасса.

До этого, 26 апреля, президент России Владимир Путин назвал День Победы священным праздником для всех граждан России. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с членами Совета законодателей России при Федеральном собрании страны.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024