Россия смогла добиться «определенных тактических успехов». Такое заявление сделал начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин, выступая на бирже Эша Картера в Вашингтоне.

Он также отметил, что из-за обилия напряжения и конфликтов между странами «мир становится опаснее», его слова 8 мая привела газета The Telegraph.

«То, что мы наблюдали в последние несколько лет, — это битва идей», — сказал Радакин об украинском конфликте, указав на тактические успехи российских военных.

Он добавил, что «нарастающая напряженность» во всем мире «близка к закипанию».

«Во всем мире давно существовавшая напряженность, похоже, вот-вот закипит. Мир, несомненно, становится намного опаснее. Из состязательного он превращается в спорный», — заявил он.

В этот же день глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что победа России в конфликте на Украине приведет к огромным издержкам для США, так как Москва может не остановиться на достигнутом успехе, несмотря на то, что в Кремле не раз заявляли об отсутствии намерений нападать на страны НАТО.

Кроме того, газета Politico отметила, что помощь Запада может оказаться недостаточной и несвоевременной. Боеприпасы могут вскоре поступить на передовую украинской армии, но если США и их союзники не изменят свою стратегию поддержки Киева, помощи может не хватить.

22 апреля бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что средства, выделенные США на военную помощь Киеву, не изменят положения Украины на поле боя. Об этом же говорил и и.о. официального представителя Кремля Дмитрий Песков. По его словам, ситуация на поле боя слишком красноречивая и однозначная, западные поставки не смогут изменить ситуацию.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Киеву.