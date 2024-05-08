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Politico указала на недостаточную помощь Запада для Украины

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Фото: Global Look Press/dpa/Klaus-Dietmar Gabbert
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Боеприпасы могут вскоре поступить на передовую украинской армии, но если США и их союзники не изменят свою стратегию поддержки Украины, помощи может оказаться недостаточно для Киева, указала 8 мая газета Politico.

Военный аналитик Сет Джонс заметил, что без четкой стратегии США и постоянных поставок западного оружия, разведданных и обучения положение украинской армии становится «всё более опасным».

Как отмечается в материале, новая стратегия подразумевает снятие запретов на использование поставленного Киеву Западом оружия, риск собственными запасами оружия США и Европы, а также налаживание логистики.

Газета обратила внимание на то, что конфликт на Украине выявил серьезную проблему в логистике ведения боевых действий. Военная производственная база США и их европейских союзников слишком мала, чтобы поддержать даже такой средний конвенциональный конфликт.

Даже несмотря на то, что благодаря огромным усилиям удалось удвоить производство американских артиллерийских снарядов до 28 тыс. в месяц, Россия выпускает в среднем 10 тыс. снарядов в день. Программа президента России Владимира Путина по увеличению военного производства работает на полную мощь, поражая аналитиков своим стремительным ростом, сказано в публикации.

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Ранее, 3 мая, газета The New York Times со ссылкой на западных чиновников сообщила, что союзники Украины при новых поставках оружия могут столкнуться с логистическими препятствиями, а время играет против Киева. По словам источников, Россия продолжит добиваться успехов на востоке и юго-востоке в преддверии праздника Дня Победы 9 Мая.

До этого, 22 апреля, бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что средства, выделенные США на военную помощь Киеву, не изменят положения Украины на поле боя. Об этом же говорил и и.о. официального представителя Кремля Дмитрий Песков. По его словам, ситуация на поле боя слишком красноречивая и однозначная, западные поставки не смогут изменить ситуацию.

20 апреля палата представителей конгресса США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине почти на $61 млрд, голосование прошло 311 голосами «за» и 112 «против». 24 апреля Джо Байден подписал утвержденный ранее конгрессом пакет законов об оказании помощи Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Киеву.

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