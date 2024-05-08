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Режим ЧС в сельском хозйстве ввели в Тамбовской и Липецкой областях
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Режим ЧС в сельском хозйстве ввели в Тамбовской и Липецкой областях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Тамбовской и Липецкой областях ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в сельском хозяйстве из-за заморозков. Об этом власти регионов сообщили 8 мая в своих Telegram-каналах.

«Сегодня принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации из-за непростой ситуации, сложившейся в сельском хозяйстве Тамбовской области», — написал губернатор Тамбовской области Максим Егоров.

Он отметил, что в регионе в ночь на 3,4,5 и 8 мая температура воздуха понизилась до –5 градусов.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов также подписал указ, согласно которому в регионе с 8 мая вводится режим ЧС в сельском хозяйстве из-за заморозков, сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.

Введение режима ЧС позволяет сельхозпредприятиям получить страховое возмещение из-за потери урожая. Власти областей смогут обратиться в правительство России с просьбой о выделении субсидий на компенсацию понесенных потерь.

В настоящее время специалисты уточняют масштабы потерь. Режим ЧС будет действовать до особых распоряжений.

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Ранее в среду из-за заморозков режим ЧС был введен в Воронежской области. Площадь погибших и сильно поврежденных из-за заморозков посевов превысила в регионе 265 тыс. га. Температура воздуха опускалась до минусовых температур 4 и 5 мая.

Морозная погода обрушилась на многие российские города в начале мая. Например, в Уральском федеральном округе прошли снегопады, из-за которых частично оказались перекрыты дороги, в некоторых районах были перебои с электричеством, а также отменены массовые мероприятия. В Тюмени выпало более 22 мм мокрого снега за 12 часов. Стихия также затронула Екатеринбург, Казань, Самару, Пермь и другие города. В Москве 8 мая выпал снег, ситуация будет продолжаться и 9 мая.

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