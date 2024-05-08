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Режим ЧС ввели в Воронежской области из-за гибели посевов от заморозков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Режим ЧС введен в Воронежской области из-за заморозков, повредивших посевы. Это следует из указа губернатора региона Александра Гусева.

Ранее Telegram-канал регионального правительства сообщал, что площадь погибших и сильно поврежденных из-за заморозков посевов превысила 265 тыс. га. Температура воздуха в регионе опускалась до минусовых температур 4 и 5 мая.

«Постановляю установить на территории Воронежской области для органов управления и сил Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим чрезвычайной ситуации регионального характера в сельском хозяйстве», — говорится в указе, опубликованном на официальном сайте регионального правительства.

Глава Воронежской области также постановил проводить ежедневный мониторинг развития ситуации в аграрном секторе.

Также Гусев поручил главам районов предоставить отчет об ущербах от заморозков до 20 мая.

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Непогода обрушилась на многие российские города в начале мая. Например, в Уральском федеральном округе прошли снегопады, из-за которых частично оказались перекрыты дороги, в некоторых районах были перебои с электричеством, а также отменены массовые мероприятия. В Тюмени выпало более 22 мм мокрого снега за 12 часов. Стихия также затронула Екатеринбург, Казань, Самару, Пермь и другие города. В Москве 8 мая выпал снег, ситуация будет продолжаться и 9 мая. Также 8-го числа в столице сильным ветром повалило деревья, были разрушены конструкции.

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