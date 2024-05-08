Синоптик спрогнозировал снег в Москве до утра 9 мая

Снег в мае в Москве случается раз в 5–10 лет. Ожидается, что он будет идти в течение 8 мая, а также утром 9 мая, однако не уляжется, рассказал «Известиям» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Конечно, ситуация для этого месяца нетипичная. Но снег в мае случается раз в 5–10 лет, это подтверждено климатическими данными. Что касается количества снега — мы находимся в тыловой части циклона, и он идет очень непродолжительными и неинтенсивными зарядами. Поэтому снег не ляжет. Если только на какие-то минуты, максимум часы», — рассказал Шувалов.

По его словам, такая ситуация будет продолжаться сегодня в течение дня, а также, возможно, в утренние часы 9 мая.

В Москве в среду, 8 мая, начался сильный снегопад. Кадрами из столицы поделились «Известия».

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что температура в Москве +3…+6 градусов. По его словам, 8 мая по городу местами пройдут кратковременные осадки в разной фазе: мокрый снег, дождь.