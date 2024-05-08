Токаев выступил за единый безбарьерный внутренний рынок в ЕАЭС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Москве предложил странам-участникам создать единый безбарьерный внутренний рынок. Об этом он заявил 8 мая.

По его словам, союз должен стать более эффективным в условиях геополитической неопределенности, надо задействовать все резервы и решить поставленные при создании ЕАЭС задачи, подчеркнул он.

«Прежде всего, речь идет о полноценной реализации фундаментального принципа экономического союза — свободы движения товаров. Нам необходимо создать действительно единый и системно функционирующий безбарьерный внутренний рынок», — подчеркнул он.

Токаев отметил важность полного устранения практики применения скрытых ограничений и любого ручного управления. По мнению президента Казахстана, это безусловный приоритет Евразийской экономической комиссии.

Ранее в среду белорусский лидер Александр Лукашенко отметил, что в условиях западных санкций следует быстрее реализовывать решения, о которых договариваются лидеры союза. По его словам, нерасторопность отражается на финансовых результатах работы предприятий и ведет к ужесточению конкуренции со стороны третьих стран.

Также на саммите объединения о заинтересованности в продолжении сотрудничества со всеми странами ЕАЭС заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Ранее в ходе саммита президент РФ Владимир Путин отметил, что лидеры ЕАЭС приняли решение по углублению интеграционного сотрудничества. Он подчеркнул, что экономический союз продемонстрировал эффективность перед санкциями и демонтажом базовых устоев международной торговли.