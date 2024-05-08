Реклама
Прямой эфир
Мир
В США призвали Украину к переговорам с РФ во избежание скорого поражения
Экономика
Международные резервы РФ выросли в апреле на $7,537 млрд
Мир
В МИД РФ пообещали жесткий ответ на антироссийские шаги Великобритании
Общество
В Москве «Волонтеры Победы» раздали прохожим георгиевские ленты
Пресс-релизы
Парад Победы на Красной площади 9 Мая на уличных экранах увидят более 50 млн раз
Общество
Росморречфлот сообщил о штатной работе порта Петропавловска-Камчатского после пожара
Мир
В Венгрии исключили участие страны в расширении миссии НАТО на Украине
Мир
Президент Узбекистана отметил увеличение товарооборота республики с ЕАЭС
Общество
ФСБ рассекретила документы о преступлениях гитлеровцев против жителей Донбасса
Мир
В НАТО раскритиковали Бельгию за недостаточные усилия в сфере обороны
Мир
Британия ввела новые ограничения при получении дипломатических виз россиянами
Спорт
Президентом Европейской федерации самбо переизбран Сергей Елисеев
Мир
Жапаров заявил о выполнении Киргизией обязательств ЕАЭС по оснащению КПП
Происшествия
Тракторист снес восемь бетонных столбов ограждения аэропорта Липецка
Общество
Росавиация анонсировала начало работы аэропорта Элисты с 28 мая
Мир
Шмыгаль заявил о повреждении 800 украинских объектов теплоснабжения
Мир
Лукашенко указал на усталость Африки и Латинской Америки от колониализма Запада

Пашинян указал на заинтересованность Еревана в сотрудничестве с ЕАЭС

Пашинян: Армения заинтересована в сотрудничестве в рамках ЕАЭС
0
Фото: ТАСС/Щербак Александр
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Армения заинтересована в продолжении сотрудничества со всеми странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом 8 мая на саммите объединения в Москве заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

«Армянская сторона последовательно выступает за соблюдение основополагающих принципов, заложенных в основу договора о ЕАЭС, и выражает готовность к активному взаимодействию со всеми государствами-членами в интересах дальнейшего развития выбранной парадигмы экономического сотрудничества», — сказал он.

Пашинян также заявил, что ЕАЭС удастся сохранить эффективность функционирования, если в объединении будет уважительное отношение к интересам стран-участниц, а также если будет происходить поиск конструктивных решений, отвечающих интересам каждого государства-члена. Он добавил, что сотрудничество между странами должно быть в интересах граждан и способствовать повышению благосостояния экономик.

«Баланс сил на Кавказе в случае выхода Армении из ОДКБ может измениться»
Генсек организации Имангали Тасмагамбетов — об активизации контактов Еревана с НАТО и уровне подготовки войск стран объединения

Ранее в этот день Пашинян прибыл в Москву для участия в саммите ЕАЭС. Его самолет приземлился в одном из столичных аэропортов.

6 мая помощник российского главы государства Юрий Ушаков заявил, что Путин намерен провести встречу с Пашиняном 8 мая. Ушаков напомнил, что в Армении находится большое количество россиян, а армянское руководство сохраняет экономические связи с РФ, что способствует экономическому росту страны.

В апреле глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия считает Армению своим союзником, причем не только в юридическом смысле. По его словам, Ереван понимает важность Москвы для его безопасности и развития. 18 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова также обратила внимание, что Запад отводит Еревану лишь роль инструмента для «разжигания пожара» на Кавказе и нацелен на разрыв связей между РФ и Арменией.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024