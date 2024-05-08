Пашинян указал на заинтересованность Еревана в сотрудничестве с ЕАЭС

Армения заинтересована в продолжении сотрудничества со всеми странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом 8 мая на саммите объединения в Москве заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

«Армянская сторона последовательно выступает за соблюдение основополагающих принципов, заложенных в основу договора о ЕАЭС, и выражает готовность к активному взаимодействию со всеми государствами-членами в интересах дальнейшего развития выбранной парадигмы экономического сотрудничества», — сказал он.

Пашинян также заявил, что ЕАЭС удастся сохранить эффективность функционирования, если в объединении будет уважительное отношение к интересам стран-участниц, а также если будет происходить поиск конструктивных решений, отвечающих интересам каждого государства-члена. Он добавил, что сотрудничество между странами должно быть в интересах граждан и способствовать повышению благосостояния экономик.

Ранее в этот день Пашинян прибыл в Москву для участия в саммите ЕАЭС. Его самолет приземлился в одном из столичных аэропортов.

6 мая помощник российского главы государства Юрий Ушаков заявил, что Путин намерен провести встречу с Пашиняном 8 мая. Ушаков напомнил, что в Армении находится большое количество россиян, а армянское руководство сохраняет экономические связи с РФ, что способствует экономическому росту страны.

В апреле глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия считает Армению своим союзником, причем не только в юридическом смысле. По его словам, Ереван понимает важность Москвы для его безопасности и развития. 18 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова также обратила внимание, что Запад отводит Еревану лишь роль инструмента для «разжигания пожара» на Кавказе и нацелен на разрыв связей между РФ и Арменией.