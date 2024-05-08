Путин сообщил о решении углублять интеграционное сотрудничество в ЕАЭС

Лидеры Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приняли решения по углублению интеграционного сотрудничества. Об этом 8 мая сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Хотел бы проинформировать всех, кто присоединился к нашей работе, что только что мы провели заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе, обменялись мнениями по актуальным темам деятельности нашего объединения, приняли решения, касающиеся дальнейшего углубления интеграционного сотрудничества», — сказал российский лидер на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

Путин отметил, что в ЕАЭС особое внимание уделяется вопросам продовольственной безопасности, что поспособствовало развитию самостоятельного бесперебойного снабжения внутреннего рынка продуктами питания и жизненно необходимыми видами сельскохозяйственной продукции.

«Хорошими темпами растут объемы взаимных грузоперевозок, чему заметно помогало дополнительное обустройство и увеличение пропускной способности пограничных переходов между нашими государствами», — заметил президент России.

Он подчеркнул, что экономический союз продемонстрировал эффективность перед санкциями и демонтажом базовых устоев международной торговли. По его словам, страны — участницы ЕАЭС многое сделали для продвижения своей промышленной кооперации, импортозамещения, а также технологического суверенитета.

«Уверен, действуя и далее сообща и слаженно, мы добьемся новых весомых результатов в развитии Евразийского союза и всех наших государств», — заверил Путин.

Российский лидер добавил, что многие страны проявляют заинтересованность в связях с ЕАЭС.

Ранее в этот день в Москве открылся юбилейный 10-й саммит Евразийского экономического союза. В заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе приняли участие главы государств евразийской «пятерки», в том числе Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Для российского лидера это первое мероприятие международного уровня после его инаугурации на пост президента России, состоявшейся 7 мая.

К участию в расширенном заседании были приглашены главы государств-наблюдателей — президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Кубы Мигель Диас-Канель, для которого встреча стала первым очным присутствием на саммите ЕЭАС.

На заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе Путин отметил, что союз приносит реальную выгоду каждой стране-участнице. Он указал на то, что объединение является эффективной и динамичной интеграционной структурой, деятельность которой способствует росту торговли и инвестиционных обменов, активизации деловых контактов, расширению кооперационных связей.

ЕАЭС — международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью. В нее входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, а также Киргизия. Одно из главных преимуществ организации — общий рынок труда.