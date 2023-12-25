«Евразийский союз состоялся как объединение с эффективной структурой»

Объем взаимной торговли стран ЕАЭС за почти 10 лет существования вырос вдвое, заявил Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Доля нацвалют в расчетах между странами уже превысила 90%, причем сотрудничество продолжает развиваться по всем направлениям вопреки международной напряженности. 25 декабря ЕАЭС и Иран подписали соглашение о свободной торговле, которое в три раза нарастит товарооборот между участниками союза. Также была подписана декларация, которая определит направление развития объединения до 2030 года. Что в нее вошло, чем удивил Пашинян и как Лукашенко назвал Борреля — в материале «Известий».

Кто из иностранных лидеров приехал в Санкт-Петербург

В преддверии Нового года в заснеженный Санкт-Петербург съехались высокие зарубежные гости — лидеры стран СНГ и Евразийского экономического союза. Владимир Путин пригласил их в Северную столицу для участия в целом ряде крупных мероприятий, одно из которых — заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) — прошло 25 декабря.

В историческое здание президентской библиотеки в центре Петербурга, ставшей местом проведения мероприятия, приехали все руководители «пятерки» ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия). Одной из интриг было появление армянского премьера Никола Пашиняна, присутствие которого не подтверждалось вплоть до 25 декабря. Он впервые за несколько месяцев решил приехать на встречу лидеров стран СНГ. До этого армянский премьер проигнорировал саммит ОДКБ в Минске в ноябре, межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкеке в октябре. Тем не менее на заседание с Владимиром Путиным он приехал первым. Хозяин площадки тепло приветствовал каждого гостя, и на долю секунды Пашинян даже продлил рукопожатие с российским лидером после протокольного фотографирования, что было достаточно примечательно на фоне напряженности между Москвой и Ереваном, которая возникла в последние месяцы. Однако не исключено, что поводом для присутствия Никола Пашиняна стал переход председательства в ЕАЭС от Москвы к Еревану.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания документов по итогам заседания ЕАЭС Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

— Символично, что председательство Армении совпадает с десятилетием подписания договора о ЕАЭС, в основе которого лежит фундаментальный постулат о том, что ЕАЭС — это экономическое объединение, которое не должно иметь политической и тем более геополитической повестки. Мы продолжаем воспринимать его именно таким образом и развивать взаимодействие в рамках нашего экономического сотрудничества, в данном контексте стремясь пресекать всяческие попытки политизации евразийской интеграции, — сказал Никол Пашинян во время расширенного заседания.

Тем не менее юбилейный саммит ЕАЭС по случаю 10-летия союза пройдет в мае 2024 года в Москве. Но Россия, как заверил глава государства, окажет Армении всю необходимую помощь в период ее председательства в организации.

Как развивается экономика стран «пятерки»

Заседание лидеров прошло в традиционном формате — сперва они пообщались в узком составе, а после в Колонном зале библиотеки встретились вместе делегациями. По словам президента РФ, сотрудничество в ЕАЭС продолжает развиваться по всем направлениям, несмотря на трудности и напряженность в мире. Так, за неполные 10 лет Евразийский союз почти в два раза увеличил объем взаимной торговли, а совокупный ВВП стран «пятерки» вырос с $1,6 трлн до $2,5 трлн при доле торговли в национальных валютах около 90%.

— Евразийский [экономический] союз состоялся как авторитетное международное интеграционное объединение с эффективной структурой, базой хорошей, — сказал российский лидер на встрече в узком составе.

Серьезные успехи есть и у каждой страны в отдельности. Так, рост ВВП РФ в 2023 году достиг 3,5%, сказал российский лидер, а ВВП Казахстана, по словам Касым-Жомарта Токаева, вырос на 4,9%. Как пояснил «Известиям» вице-премьер Алексей Оверчук, прежде всего такие результаты удалось достичь благодаря доступу к более дешевым источникам энергии.

— Мы видим, что происходит в еврозоне, к примеру, деиндустриализация Германии, которая была промышленным локомотивом Европы. У нас действительно те страны, которые в союзе с Россией имеют эти преференции, они ими активно пользуются. Если посмотреть на тот анализ, который мы провели с точки зрения влияния интеграционных процессов на экономики стран, то сегодня конкретно выигрывают наши экономики, — пояснил он.

Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Похвастаться успехами поспешил и Александр Лукашенко — республика за счет собственного производства почти на 100% покрывает свои внутренние потребности в зерне, свинине, мясе птицы, молоке, овощах, растительных маслах и курином яйце. Услышав последнее, Владимир Путин не упустил возможности пошутить над наболевшей темой с ростом цен: «Поставьте нам, не жадничайте», — сказал он.

Согласно материалам, которые имеются в распоряжении «Известий», объем взаимной торговли государств-членов увеличился на 87%, товарооборот с третьими странами — на 59%. Более чем в три раза ЕАЭС нарастит его с Ираном благодаря подписанному на заседании соглашению о свободной торговле. Так, за пять-семь лет он вырастет с $6,2 млрд в 2022-м до $18–20 млрд. В Иран могут нарастить поставки аграрной продукции, черной и цветной металлургии, нефтегазового комплекса, лесопереработки и машиностроения. А со стороны Тегерана возможно увеличение экспорта в РФ текстиля, яблок, огурцов, помидоров и даже продуктов борщевого набора. Такой шаг особенно оправдан в условиях беспрецедентного санкционного давления Запада, причем на сельскохозяйственную промышленность, считают российские политики.

— Несмотря на то что Иран на протяжении уже почти 45 лет находится под санкциями, ему тоже есть что предложить. В республике надлежащим образом развиты практически все отрасли экономики. Это одна из крупнейших газодобывающих стран, занимает лидирующие позиции в сфере добычи нефти. У Ирана довольно серьезно развито машиностроение. Иранские автомобили могут занять достойное место и на российском рынке. Вполне возможно и открытие совместных производств. На высоком уровне развито производство лекарственных препаратов, — сказала «Известиям» член комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова.

Не исключено, что скоро будет подписано еще одно торговое соглашение между ЕАЭС и Египтом. По словам Владимира Путина, документ находится в высокой степени готовности. Кроме того, ведутся переговоры по формированию зон свободной торговли с ОАЭ и Индонезией, подчеркнул президент РФ.

Перспективы развития ЕАЭС на ближайшее десятилетие

Страны Евразийского экономического союза не изолируются от внешнего мира и открыты для равноправного сотрудничества с ведущими экономическими державами, подтвердил Александр Лукашенко на расширенном заседании. Следом он призвал коллег активнее развивать институт государства-наблюдателя в ЕАЭС и искать направления для работы с ШОС и БРИКС.

Отдельно белорусский лидер заявил о необходимости обеспечить финансовую поддержку совместным проектам в ЕАЭС в декларации о дальнейшем развитии союза до 2030 года и на период до 2045-го. Именно ее подписание и стало результатом работы Высшего Евразийского экономического совета.

Фото: РИА Новости/Владислав Воднев

— Это новый документ программного характера, в котором предусмотрены конкретные меры по активизации совместных усилий в ключевых отраслях, а также определены дополнительные сферы взаимодействия, такие как климатическая повестка, медицина, туризм и некоторые другие, — сказал Владимир Путин.

В целом лидеры единогласно поддержали документ, однако каждый обращал взгляд своих коллег на конкретные аспекты декларации. К примеру, киргизский лидер заострил внимание на усилении инфляционного давления, которое нельзя не учитывать при формировании проекта, а глава Казахстана — на вопросы экспортного потенциала в нуждающиеся страны.

— Доля экспорта сельхозпродукции стран ЕАЭС на мировом рынке всё еще остается низкой, составляет чуть более 2%. А в это время на планете более 800 млн человек испытывают голод и нехватку продовольствия… Поставкам продовольствия, к сожалению, препятствует нынешняя геополитическая ситуация, где на первый план вышли санкции. В результате страдают народы, нуждающиеся в продовольствии. Между тем, по оценкам экспертов, потенциал стран ЕАЭС позволит прокормить около 600 млн человек, — сказал глава Казахстана.

Несмотря на международную повестку дня, Владимир Путин прервался на внутренние вопросы. Глава государства посетил судостроительный завод «Северная верфь», где принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на новых кораблях, а после встретился с министром обороны Сергеем Шойгу. Там от министра и прозвучала главная новость об освобождении российскими военными населенного пункта Марьинка в ДНР. К слову, в этот день поразил своим заявлением глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сказавший: если Евросоюз не мобилизует все свои возможности, Россия одержит верх в конфликте на Украине. Он также утверждал, что РФ не останется удовлетворенной «ограниченной территориальной победой», и призвал «готовиться к конфликту высокой интенсивности в течение длительного времени». На это заявление в присущей ему манере на полях заседания отреагировал белорусский лидер. «Это дурь! Это человек дурной просто, понимаете, он дурак! Он к политике не имеет отношения!» — заявил Александр Лукашенко.