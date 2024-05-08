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Путин заявил о выгоде для каждой страны от участия в ЕАЭС

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) приносит реальную выгоду каждой стране-участнице. Об этом 8 мая заявил президент России Владимир Путин.

«Евразийский союз сегодня — это эффективная и динамичная интеграционная структура, деятельность которой способствует росту торговли и инвестиционных обменов, активизации деловых контактов, расширению кооперационных связей. Что в конечном итоге приносит реальную выгоду каждому из участников нашего объединения», — сказал президент.

По его словам, за прошедшее десятилетие ЕАЭС утвердился как один из самодостаточных центров формирующегося многополярного мира, деятельность объединения способствует росту торговли и инвестиционных обменов между странами, которые в него входят.

Экономики стран ЕАЭС стабильно растут, и это помогает обеспечить устойчивое развитие всего евразийского региона, повышая благосостояние его жителей. Путин отметил, что за 10 лет совокупный ВВП государств — членов ЕАЭС вырос с $1,6 трлн до $2,5 трлн. Объем взаимной торговли между странами объединения за тот же срок вырос почти в два раза — с $45 млрд до $89 млрд. Более 90% расчетов между государствами ЕАЭС проводится в их национальных валютах.

Президент добавил, что страны, входящие в союз, активно торгуют с другими государствами и повысили товарооборот с ними на 60% за 10 лет — с $579 млрд до $923 млрд.

8 мая в Москве открылся юбилейный 10-й саммит ЕАЭС. В нем примут участие главы государств евразийской «пятерки»: Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Для Путина это первое мероприятие международного уровня после его инаугурации на пост президента России, состоявшейся 7 мая.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета, открывшее саммит, приурочено к 10-летию со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе. Оно пройдет и в узком составе с лидерами «пятерки», и в расширенном, куда приглашены главы государств-наблюдателей — президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Кубы Мигель Диас-Канель, для которого это первое очное участие в саммите ЕЭАС.

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Ранее, 19 марта, Путин призвал включить экономики стран ЕАЭС в работу БРИКС и поручил главе коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжану Сагинтаеву проработать этот вопрос. По мнению президента, у такого взаимодействия международных организаций большие возможности, и все страны от этого выиграют.

На неформальном саммите Содружества Независимых Государств (СНГ) в декабре 2023 года Путин отметил рост экономик стран ЕАЭС. Президент России также назвал эту организацию состоявшимся и авторитетным международным объединением.

В том же месяце Путин предложил провести юбилейный саммит в Москве и приурочить его к десятилетию со дня подписания главного договора о ЕАЭС.

ЕАЭС — международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью. В нее входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, а также Киргизия. Одно из главных преимуществ организации — общий рынок труда.

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