Лукашенко призвал к скорейшей реализации решений ЕАЭС в условиях санкций

В условиях западных санкций следует быстрее реализовывать решения, о которых договариваются лидеры Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом 8 мая в ходе заседания Высшего совета союза заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Хотелось бы еще раз отметить, что работа в условиях санкционного давления требует незамедлительных решений. Быстрых решений. Лидеры стран-участниц такие решения в большинстве своем оперативно принимают. Однако они далеко не всегда быстро реализуются», — обратил он внимание.

По словам Лукашенко, нерасторопность отражается на финансовых результатах работы предприятий и ведет к ужесточению конкуренции со стороны третьих стран.

При этом белорусский лидер назвал успешным развитие интеграционного объединения в первые 10 лет.

«Даже по самому строгому счету можно констатировать, что первые 10 лет пройдены достаточно успешно. Мы практически вышли на финальный этап реализации Стратегии-2025», — сказал он.

Лукашенко добавил, что страны — участницы ЕАЭС научились слышать друг друга, а принятые ими меры вызвали рост взаимной торговли государств. По итогам 2023 года темп ее роста составил почти 105%.

Ранее в ходе саммита президент РФ Владимир Путин отметил, что лидеры ЕАЭС приняли решение по углублению интеграционного сотрудничества. Он подчеркнул, что экономический союз продемонстрировал эффективность перед санкциями и демонтажом базовых устоев международной торговли.

В среду в Москве открылся юбилейный 10-й саммит Евразийского экономического союза. В заседании в узком составе приняли участие главы государств евразийской «пятерки», в том числе Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Для российского лидера это первое мероприятие международного уровня после его инаугурации на пост президента России, состоявшейся 7 мая.

К участию в расширенном заседании были приглашены главы государств-наблюдателей — президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Кубы Мигель Диас-Канель, для которого встреча стала первым очным присутствием на саммите ЕЭАС.