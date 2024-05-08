В Ростове подросток устроил ДТП, в котором погиб ребенок

В Ростове-на-Дону подросток 2008 года рождения, находясь за рулем ВАЗ-2106, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. Об этом 8 мая сообщили в Госавтоинспекции региона.

«В результате ДТП погиб несовершеннолетний пассажир автомобиля 2017 года рождения», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Там уточнили, что инцидент произошел в 13:50 на 2-й Пролетарской улице.

Правоохранители начали проверку для установления обстоятельств случившегося.

Ранее в этот день в Госавтоинспекции МВД России сообщили «Известиям», что за прошедшие сутки на российских дорогах произошло 258 ДТП, в которых 20 человек погибли и 303 получили травмы. В период межсезонья ведомство призвало водителей обращать особое внимание на дорожную обстановку и погодные условия.