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В Ростове подросток устроил ДТП, в котором погиб ребенок

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Фото: t.me/gibdd161
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В Ростове-на-Дону подросток 2008 года рождения, находясь за рулем ВАЗ-2106, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. Об этом 8 мая сообщили в Госавтоинспекции региона.

«В результате ДТП погиб несовершеннолетний пассажир автомобиля 2017 года рождения», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Там уточнили, что инцидент произошел в 13:50 на 2-й Пролетарской улице.

Правоохранители начали проверку для установления обстоятельств случившегося.

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Ранее в этот день в Госавтоинспекции МВД России сообщили «Известиям», что за прошедшие сутки на российских дорогах произошло 258 ДТП, в которых 20 человек погибли и 303 получили травмы. В период межсезонья ведомство призвало водителей обращать особое внимание на дорожную обстановку и погодные условия.

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