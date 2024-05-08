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В России произошло 258 ДТП за минувшие сутки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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За прошедшие сутки на российских дорогах произошло 258 ДТП, в которых 20 человек погибли и 303 получили травмы. Зафиксировано 28 ДТП с участием несовершеннолетних, ранения получили 30 подростков. Об этом в среду, 8 мая, сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

В Республике Северная Осетия — Алания из-за угрозы камнепада прекращено движение на федеральной автодороге «Транскам» от населенного пункта Бурон (65 км) до Северного портала Рокского тоннеля (94 км). Также в связи с ухудшением погодных условий на территории Республики Грузия временно ограничено движение грузового транспорта на федеральной автодороге «Владикавказ — Нижний Ларс — граница с Республикой Грузия» в направлении на выезд из РФ.

В связи с паводковой ситуацией и неблагоприятными погодными условиями в регионах страны сохраняются временные перекрытия дорожного движения. Так, на территориях Алтайского и Красноярского края, Курганской, Оренбургской и Тюменской областей временно нет движения на участках 57 автомобильных дорог регионального значения и 26 мостовых сооружениях. В Курганской области из-за угрозы подтопления ограничено движение грузового транспорта на федеральной автодороге «Иртыш» с 0 км по 86 км (подъезд к Тюмени) и с 260 км по 278 км.

В период межсезонья Госавтоинспекция призывает водителей обращать особое внимание на дорожную обстановку и погодные условия. В ведомстве призвали не садиться за руль в утомленном или болезненном состоянии, особенно если в силу преклонного возраста или других причин у водителя есть проблемы со здоровьем.

Госавтоинспекция рекомендует заранее изучать маршрут движения (особенно на дальние расстояния) и при необходимости выбирать пути объезда, а также ознакомиться с оперативной информацией об изменениях в организации дорожного движения. В случае введения ограничения движения или закрытия участков дорог из-за ухудшения погодных условий информация оперативно размещается в СМИ, на сайте Госавтоинспекции, а также на официальных страницах подразделений службы в соцсетях. В случае непогоды по возможности стоит отказаться от длительных поездок на автомобиле, а в городских условиях выбирать общественный транспорт.

Госавтоинспекция также обратила внимание на недопустимость управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Сотрудники Госавтоинспекции в выходные дни ориентированы на проведение массовых проверок автотранспорта для поиска водителей, рискнувших сесть за руль после употребления алкоголя.

«Госавтоинспекция призывает родителей быть особенно внимательными к детям: своим примером вы влияете на их поведение на дороге, поэтому строго соблюдайте Правила дорожного движения. При движении пешком в темное время суток и в условиях недостаточной видимости обязательно используйте на своей одежде и одежде детей световозвращающие элементы», — сказал «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

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Накануне сообщалось, что в праздничные дни с 9 по 12 мая инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) усилят ежедневный контроль водителей такси. Таксистов будут проверять в нескольких точках по всей Москве. Если водитель не прошел медосмотр или не провел техконтроль автомобиля перед началом работы, машину могут временно изъять и отправить на спецстоянку в рамках статьи 27.10 КоАП РФ.

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