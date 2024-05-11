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12 мая — Международный день медсестры: история и традиции

В мире 12 мая отметят Международный день медсестры
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Во всем мире 12 мая отмечают Международный день медицинской сестры — праздник тех, кто посвящает свою жизнь заботе о больных. В 2025 году торжество приходится на понедельник. «Известия» рассказывают об истории и традициях профессионального праздника.

Международный день медсестры – 2025: история праздника

Идея создания Международного дня медсестры возникла в 1953 году. Дороти Сазерленд, британская медсестра, предложила установить отдельный праздник в честь медсестер. Она предстала перед генеральной ассамблеей Международного совета медсестер в Лондоне и предложила отмечать этот день 12 мая, в день рождения Флоренс Найтингейл — основательницы современной профессии.

Флоренс Найтингейл была известна своим прогрессивным подходом к медицинской помощи и оказала огромное влияние на развитие сестринского дела и здравоохранения во всем мире. Ее усилия во время Крымской войны и после нее значительно повлияли на улучшение условий лечения и решение проблем санитарии и гигиены в госпиталях.

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С тех пор Международный день медсестры стал глобальным праздником, посвященным признанию вклада этих сотрудников в здравоохранение и благополучие людей. В этот день медсестры получают заслуженное признание и благодарность за их преданность, компетентность, профессионализм и самоотверженное служение пациентам.

Традиции Международного дня медсестры

В честь знаменательного дня проводятся различные мероприятия и акции, направленные на признание и поддержку медсестер. Для тех сотрудников и сотрудниц, которые демонстрируют особые результаты и достижения, организуют церемонии награждения.Освещают работу медсестер и медбратьев и средства массовой информации.

Больницы, клиники, госпитали и другие медицинские организации по всему миру проводят мероприятия, посвященные работе медсестер, например выставки, конференции и семинары, где специалисты могут поделиться своим опытом и знаниями, а также обсудить актуальные темы в области здравоохранения.

Также в день праздника медсестры получают слова благодарности от пациентов, коллег, администрации и общественности. Виновникам торжества дарят подарки и цветы.

Международный день медсестры 12 мая: как поздравить

Выразить свою благодарность медсестрам за их преданность профессии и заботу можно разными способами. Напишите поздравление в соцсетях или открытку, укажите, каким образом их забота изменила вашу жизнь или судьбу ваших близких.

Подарок может быть символическим или практичным, но главное — чтобы он выражал вашу признательность и поддержку. Это может быть букет цветов, банка кофе или набор ароматических свечей — любой жест, показывающий ваше теплое отношение.

По случаю Международного дня медсестры можно сделать пожертвование в благотворительные организации или фонды, которые поддерживают медицинских работников. Таким образом, можно сделать вклад в саму систему здравоохранения.

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Варианты поздравлений с Днем медсестры:

«Дорогие медсестры! Хочу выразить вам глубокую признательность за вашу заботу и любовь к пациентам. Вы настоящие герои и героини, делающие нашу жизнь лучше. С Днем медсестры!»

«С праздником, дорогие медсестры! Ваше терпение, знания и умение дарить улыбки пациентам — это поистине великое и благородное дело. Вы делаете мир лучше своей нежной заботой и профессионализмом. Счастливого Дня медсестры!»

«Всем медсестрам с любовью и признательностью! Вы являетесь фундаментом нашего здравоохранения, а ваши забота и доброта восстанавливают надежду и здоровье каждого пациента. Благодарим вас и желаем успехов и благополучия!»

Ранее Известия рассказали об истории и традициях Международного дня врача.

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