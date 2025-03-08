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«Снаружи мы, может, и железные, а в душе мы девочки»

В канун 8 Марта девушки — участницы СВО рассказали о своей военной службе, подвигах и желаниях
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В зоне боевых действий женщины зачастую воюют наравне с мужчинами. В сводках и наградных листах их подвиги описывают скупо: «вынесла из-под огня», «наладила связь», «спасла жизнь и здоровье бойцов». Наши героини — из их числа, и у каждой своя пронзительная история. Старший прапорщик Ирина Луценко прямо с передовой эвакуировала раненых артиллеристов. Мичман Вероника Макарова под сильным обстрелом наладила связь на важном участке фронта. Сержант Лариса Брун сутки простояла за операционным столом. У двоих наших собеседниц на фронте погибли мужья, у одной в зоне СВО сейчас служат муж и зять. «Известия» пообщались с участницами СВО и узнали, как оказывают медпомощь на артиллерийских позициях, зачем нужно чувство юмора и почему бойцы, прошедшие огонь и воду, могут запаниковать при виде связистки.

«Пока мы были в дороге, ребята перестали выходить на связь»

Старший прапорщик Ирина Луценко — фельдшер самоходного артиллерийского дивизиона. В зоне СВО почти с самого ее начала — с июня 2022 года. Первые три месяца работала в месте постоянной дислокации бригады, как и все, следила за новостями, приходившими с фронта.

Было очень тяжело за этим всем наблюдать, осознавать, что там такая серьезная ситуация, — вспоминает она. — Я тогда работала со срочниками.

Ирина говорит, что изначально женщин на передний край брать не хотели, а потом начмед бригады позвонил и спросил: «Ты готова ехать на СВО?»

Для Ирины звонок не стал неожиданным, решение она уже приняла.

Я сказала: «Да, готова». Собралась и буквально на третьи сутки была в зоне СВО, — говорит она.

Первая точка — в Луганской Народной Республике. Летом 2022 года в том районе шли тяжелые бои — наши войска штурмовали Северодонецк, Лисичанск, другие города и села, — работы у артиллеристов было много.

Фельдшер пушечно-самоходного артиллерийского дивизиона, старший прапорщик Ирина Луценко

Фельдшер пушечно-самоходного артиллерийского дивизиона, старший прапорщик Ирина Луценко

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Спрашиваем, тяжело ли было увидеть первых раненых, насколько трудно было не поддаться эмоциям.

Для эмоций там нет места, — коротко говорит Ирина.

И, немного помолчав, добавляет, что в боевой обстановке важно держать себя в руках.

Я была готова к этому, — говорит она.

— А в душе?

Снаружи мы, может, и железные, а в душе мы девочки, — немного грустно улыбается она.

Ирина спокойным тоном говорит, что отвечает за оказание первой помощи и эвакуацию бойцов артиллерийского дивизиона.

За этими простыми, немного казенными словами — работа непосредственно на передовой, помощь раненым, попавшим под огонь противника. И она связана с огромным риском.

Медаль «За спасение погибавших» Ирина получила за то, что в течение суток спасла жизни нескольких наших бойцов.

День с самого начала был сложный. Утром медики выехали на эвакуацию раненых артиллеристов. Тот выезд завершился благополучно: они быстро оказали помощь и доставили ребят в госпиталь.

Луценко
Фото: из личного архива Ирины Луценко

Тут же поступило новое сообщение, что противник накрыл огнем еще одну самоходную артиллерийскую установку.

— Мы с водителем выехали, — вспоминает Ирина. — Пока были в дороге, ребята перестали выходить на связь. Мы поняли: произошло что-то очень серьезное. Оказалось, что в нашу боевую машину попал снаряд. А когда ребята начали оказывать помощь раненым, последовал повторный прилет — на этот раз кассетного боеприпаса. Было много раненых. Первым делом я тогда подумала: «Как мы будем сейчас вдвоем с водителем их всех перевязывать, нести?». Никто же не рассчитывал на массовое такое поступление.

Прибежали бойцы и медики из соседнего подразделения и тут же включились в работу. Всё надо было делать быстро, ведь ждать еще одного удара можно было в любую минуту.

— Мы оказали первую помощь, перевязали, погрузили ребят и повезли в госпиталь, — вспоминает Ирина. — Ранения были сложные — многочисленные осколочные, контузии. Много тяжелых. Сейчас эти ребята все живы, лечатся, реабилитируются.

25 октября 2024 года Ирина сама получила ранение. В их машину попал FPV-дрон. Но она не покинула расположение части.

Я отказалась от госпитализации, меня в медпункте лечили, — говорит она. — Ранение было легкое. Неделю отлежалась, всё восстановилось.

Сейчас она единственная женщина-медик в дивизионе. За ее плечами — десятки точек в зоне СВО: бои в ЛНР, на донецком и запорожском направлениях.

Ее муж и зять принимают участие в СВО. Конечно, она за них волнуется. Спрашиваем: что такое для нее счастье?

Счастье зависит от того, как скоро закончится спецоперация: хочется вернуться домой, где ждет семья, дети, внучка, — говорит Ирина.

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«Сижу, паяю, а на нас земля сыпется»

Мичман Вероника Макарова — техник центра связи Черноморского флота. В Вооруженных силах — практически с 18 лет. Для нее, как жительницы Севастополя, события на Украине и вокруг нее начались еще в 2014 году — с Русской весны.

Она вспоминает, что сначала был тревожный период, когда было не понятно, что происходит.

За себя не страшно было. А вот что будет с детьми, как они будут спать, тихо ли им будет, безопасно ли — вот это было самое страшное, — вспоминает она.

Потом в Крым вошла российская армия, наступил порядок.

— Все радовались, флажки, крики «ура» — всё было! — вспоминает она.

Почти десять лет следила за событиями в Донбассе. Как и все, переживала за независимые республики. Потом началась СВО.

Ее подразделение работало на всех направлениях, где нужно было усиление связи.

— Мы стоим в постоянном месте дислокации и, если нужно восстановить либо установить связь, выезжаем, — рассказывает она. — Чаще всего это линия боевого соприкосновения.

Вероника хорошо запомнила свою командировку во фронтовое подразделение, которому надо было помочь наладить связь.

Встречают нас ребята, и я вижу у них в глазах панику, — улыбается Вероника, — Я спрашиваю: «Ребят, что случилось?» Они честно ответили: «Женщина, что нам с вами делать? Как вас кормить, где вы будете спать, как мыться?». Я их постаралась успокоить: «У меня спальник с собой, здесь все спят, я лягу рядом и точно так же, как вы, буду спать, есть, мыться, работать».

Техник технической части объединенного узла связи Центра связи ЧФ мичман Вероника Макарова

Техник технической части объединенного узла связи Центра связи ЧФ мичман Вероника Макарова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В первый день бойцы смотрели на Веронику, конечно, с подозрением, волновались.

— Вечером, когда встретились все за одним столом, они, наконец, успокоились, — вспоминает она. — Видели мою работу. С тех пор паники в этом подразделении не было.

Но всё равно появление на фронте женщины-связиста нередко вызывает удивление.

Соберутся, стоят и смотрят, — говорит Вероника. — Спрашиваю: «Что случилось?». Засмущаются, говорят: «Женщина паяет оптику, первый раз видим». Я уже всё это с шуткой воспринимаю, говорю: «Да, мы тоже можем!»

Бывает, и на блок-постах проверки затягиваются: не верят, что женщина может быть так близко к передовой.

— К женщинам-медикам ребята уже привыкли, а тут немножко другая специфика, — объясняет она.

Вероника награждена медалью Суворова. Когда спрашиваем, за что, Вероника немного теряется.

— Мне кажется, я просто выполняла свою работу, — наконец говорит она.

Потом рассказывает. На херсонском направлении пришлось чинить важную проводную линию, от который зависела связь на целом участке фронта.

Макарова
Фото: из личного архива Вероники Макаровой

— Долго искали место повреждения, нашли в поле, в окопе, — вспоминает она. — Стали паять оптический кабель, а тут начался обстрел. Ребята, которые были со мной в группе, держат надо мной бронежилеты, чтобы не посекло осколками. А я сижу, паяю, на нас земля сыпется, а я вспоминаю своего учителя: «Ника, запомни, всё должно быть идеально чисто и стерильно, ни одна пылинка не должна попасть на волокно». Мы справились, восстановили связь.

Сейчас Вероника говорит, что тяжело ей было в первые две-три командировки.

— Я для себя в итоге сделала вывод, что надо всё воспринимать с улыбкой, — говорит она. — Пусть это будет черный юмор, но он помогает не сломаться.

— Были тревожные звоночки?

— Были. В какой-то момент я начала замыкаться в себе. Обычно обсуждаешь какие-то рабочие моменты, недочеты, а тут я дошла до того, что начала в себе всё это переваривать. И я сказала себе: надо прекращать, иначе крыша поедет! Помогло, не поехала.

Спрашиваем у Вероники: что для нее счастье?

— Мирное небо над головой и спокойный сон родственников и друзей.

— О чем мечтаете?

Хочется самого простого. Не поверите, сходить на шопинг. Отдохнуть, побыть с семьей, потому что она далеко. Очень тяжело видеть детей три-четыре раза в год по неделе. Хочется, чтобы больше времени на это было.

«У него был шок от взрыва. Он как окаменевший лежал»

Сержант Лариса Брун служит в зоне СВО с августа 2022 года. Была на запорожском, луганском и донецком направлениях.

До этого 14 лет работала в гражданской медицине — медсестрой в реанимации.

У нас в реанимации на втором этаже девочка работала. И она просто спустилась к нам, говорит: поехали с нами. И мы решили поехать, попробовать себя там. Страх был, конечно. Но потом, когда мы приехали на место, он куда-то исчез. Началась работа, — рассказывает Лариса.

Старшая операционная медицинская сестра сержант Лариса Брун

Старшая операционная медицинская сестра сержант Лариса Брун

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Она занимает должность старшей операционной медсестры в прифронтовом госпитале. Там раненым оказывают первую помощь, а затем эвакуируют их в тыловые учреждения. Большой разницы с работой на «гражданке» она не видит — так же спасает пациентов. Почти всегда успешно.

Бывает, что спасенные бойцы потом находят лечивших их медиков, благодарят.

Был мальчик с ранением в живот, совсем молоденький, года, наверное, 23 ему. Спустя какое-то время после того, как он выписался, нашел нас. Я в тот день вышла из операционной, прошла немного, и вот он стоит. Я его узнала сразу. Обнялись, поговорили, и я побежала дальше работать, — вспоминает медик.

Медаль Суворова Лариса получила за работу в Рубежном. В тот день было массовое поступление раненых, через реанимацию прошли около сотни человек. Медики больше суток провели на ногах без сна и отдыха. Тогда был случай, который Лариса вспоминает по сей день.

Брун
Фото: из личного архива Ларисы Брун

— Мы бегаем, сортируем, кого срочно в операционную, кто может подождать, и вот вижу: лежит мальчик и просто смотрит в одну точку. Если честно, я подумала, что он «200», и позвала реаниматолога. Но он спросил: «Это тот мальчик около стены? Да он нормальный, просто испугался. У него возник шок от сильного взрыва». Он как окаменевший лежал. У него не было глотательного рефлекса, он не мог ни пить, ни есть, ни шевелить руками. Он даже не моргал, мы ему капельки в глаза капали. Поставили зонд. Через сутки он отошел и говорит, что ничего не помнит, как будто спал. Я в первый раз увидела, что бывает такой серьезный шок, — вспоминает Лариса.

На вопрос, что для нее счастье, она, немного задумавшись, отвечает:

Когда-то всё равно закончится СВО, и вернемся к нормальной жизни. Будем продолжать жить, как жили до. Хочу так же устроиться работать в больницу, на своё прежнее место. Хочется, чтобы всё закончилось благополучно, чтобы все вернулись домой. Я буду счастлива, когда мы встретимся с родными, с дочерью.

Ларису ждут родители и дочь Лаура. Ей 22 года, учится в медицинской академии. Супруг Николай погиб в июне 2024 года.

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«Как ты решилась? Не страшно было?»

Рядовая Елена Круглова находится в зоне СВО с февраля 2024-го, когда подписала контракт. До этого работала фельдшером. Сейчас служит на должности медицинской сестры.

Говорит, каждый раз при поступлении раненого переживает, заново испытывает те же эмоции. Но слабину давать нельзя.

Когда привозят ребят, ты не можешь бросить их и уйти. Тебе приходится идти и делать свою работу. Я понимала, что я делаю и для чего, — признается она.

Медицинская сестра медицинской роты Елена Круглова

Медицинская сестра медицинской роты Елена Круглова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Елена награждена медалью «За спасение погибавших».

В тот день вывозили личный состав с линии боевого соприкосновения, и FPV-дрон попал в «КамАЗ». Залетел в тент и разорвался. Нам привезли сразу 30 тяжелораненых. Мы спасли их, никого не потеряли. На это ушло около трех часов, — вспоминает медик.

До армии Елена работала на нефтедобывающем предприятии. Тогда она считала свой труд не особо важным — проводила предрейсовые осмотры водителей, мерила давление, пульс. И только когда приехала на СВО, осознала, что ее работа не бесполезна, что она нужна людям.

Служба в зоне боевых действий накладывает свой отпечаток. Ей сейчас почти не снятся сны. К концу дня испытывает огромную усталость.

Елена выросла в деревне под Бийском в Алтайском крае. Там каждый друг друга знает в лицо, а многие из соседей видели ее, еще когда она была ребенком.

Молва о том, что Елена стала военным медиком, разнеслась быстро. И когда она приехала домой в отпуск, то ощутила, как к ней начали относиться по-другому: кто-то кидал восхищенные взгляды, кто-то подходил и спрашивал, как она и с чем столкнулась там, за «ленточкой».

Однажды на автовокзале к ней подошла бабушка. Елена тогда была одета по форме.

Круглова
Фото: из личного архива Елены Кругловой

— Как ты решилась? Не страшно было? Ты хорошо себя чувствуешь? — расспрашивала она девушку.

Елена успокоила бабушку, сказав, что всё хорошо. По словам девушки, ей была приятна такая забота от постороннего для нее человека.

В конце диалога та спросила девушку: «А вы, наверное, медик?». Медсестра улыбнулась, кивнула, взяла свой чемодан и пошла к своему автобусу.

Дома ее ждут родители, брат, друзья. Естественно, переживают, но в то же время гордятся. А еще у нее есть мечта:

Чтобы всё закончилось, чтобы мы победили, чтобы всё это было не напрасно.

Сон приходит не сразу

Гвардии прапорщик Жанна Фомина служит на должности фельдшера батальона огнеметного и аэрозольного противодействия полка РХБЗ. В армии она уже десять лет — подписала контракт в 2014 году. На специальной военной операции — с февраля 2024-го.

Несмотря на то, что психологически она была готова к тому, с чем придется столкнуться, реальность оказалась сложнее.

Нельзя всё предусмотреть. Всё равно сложно видеть людей, которые с тобой служат, в тяжелом состоянии. Всех жалко. Вроде медиков учат как-то сдерживать себя, но всё равно очень жалко, — делится фельдшер своими впечатлениями.

Фельдшер батальона огнеметного и аэрозольного противодействия полка РХБЗ гвардии прапорщик Жанна Фомина

Фельдшер батальона огнеметного и аэрозольного противодействия полка РХБЗ гвардии прапорщик Жанна Фомина

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Времени спать у врачей в зоне СВО немного, как и переживать накопленные эмоции за день. Во время работы все на позитиве, стараются шутить и смеяться, поддерживать парней-военнослужащих. Но, когда становится темно за окном, у многих из них невольно появляется чувство тревоги. Поэтому Жанна, укладываясь спать, всегда натягивает одеяло выше головы. Так же, как делают дети, когда им становится страшно, и одеяло стразу становится тяжелее.

Чаще всего сон приходит не сразу. Возле ее кровати на тумбочке всегда лежит рация, откуда периодически доносятся хрипы, а в голове крутится один и тот же вопрос: «Сейчас меня вызовут в палату или я смогу поспать несколько часов?». Только спустя несколько минут тишины она позволяет себе погрузиться в сон.

Пациенты Жанны — это военнослужащие ее батальона. После лечения всегда выражают благодарность.

Мальчишки приходят после выписок с госпиталей. То тортик, то конфеты, конечно: «Девчонки, дайте вас обнимем». Приятно, что парни восстановились, — рассказывает она.

О медали «За воинскую доблесть II степени», которой награждена Жанна, она говорит скромно: «За время службы. Ничего особенного».

Фомина
Фото: из личного архива Жанны Фоминой

В ее память врезался эпизод, который случился не так давно.

Произошел взрыв в тыловом районе, где не ожидали. Обрушилась стена. Ночь. Выехали в составе эвакуационной группы. Вообще не знали, что нас там ждет, как там будет. Осложнилось тем, что начались взрывы, мы не могли туда подойти. И мы понимали, что это будут и осколки, и ожоги, и переломы. Но справились, вышли. А ожоги — самое болезненное: и не прикоснешься к человеку, стараешься его быстрее в машину. Но все помогали. Ребята и медики начали всё это откапывать, убирать эти камни, – вспоминает фельдшер.

Дома ее ждут родители и дочь — трехлетняя Евгения. Муж Жанны Денис погиб в 2022 году.

Жанна признается: ей хочется, чтобы полк вернулся домой, чтобы снова началась рутина, «чтобы все спокойные ходили, никто не следил каждый день за новостями бесконечными, что дальше будет».

В завершение беседы девушки через «Известия» передали поздравления с 8 марта:

«Уважаемые девчонки-военнослужащие, поздравляем вас с Международным женским днём! Самое главное — здоровья, беречь себя. От всей души желаем вам любви! Чтобы во всех семьях всегда царил лад. Побольше позитивных моментов и улыбок в этот прекрасный день. Мирного неба над головой, чтобы ваши близкие и родные были здоровы, чтобы ко всем вернулись мужья, сыновья, живыми и здоровыми. Будьте всегда любимы, чтобы вас ценили, уважали и безмерного вам счастья!»

После короткой командировки в Москву все девушки отправятся обратно на фронт.

Над материалом работали Богдан Степовой, Владимир Матвеев, Роман Крецул, Юлия Леонова, Андрей Федоров

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