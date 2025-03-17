Редкий кадр: почему из больниц исчезают санитарки и младшие медсестры

В Липецкой области только через суд удалось восстановить на работе шесть сотрудниц Добринской ЦРБ, которые числились уборщицами, но фактически выполняли функции санитарок и младших медсестер. Их сократили, когда они пытались доказать, что их обязанности — это функционал младшего медицинского персонала с соответствующей зарплатой и бонусами. Такая ситуация не редкость, более того, за последние 10 лет количество младшего медицинского персонала уменьшилось почти в три раза. О том, зачем в больницах сокращают санитарок, законно ли это и как с этим бороться, — в материале «Известий».

Почему уволили уборщиц

В середине марта Добринский районный суд восстановил в Добринской ЦРБ в Липецкой области шесть незаконно сокращенных сотрудниц , сообщил профсоюз работников здравоохранения «Действие». Им должны выплатить зарплату за три месяца вынужденного прогула, а также по 50 тыс. рублей компенсации морального вреда. Все шесть сотрудниц — уборщицы, которые, являясь немедицинским персоналом больницы, в действительности выполняли функции санитарок и младших медсестер.

Юрист МПРЗ «Действие» Анастасия Манзя рассказала «Известиям», что санитарок перевели в должность уборщиц более семи лет назад, но они не знали, что их права нарушены, до консультации в профсоюзе в апреле 2024 года. После этого было решено идти в суд, чтобы наименование должности соответствовало их трудовой функции. В суде они требовали восстановить в штатном расписании больницы ставки младшего медперсонала.

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— Работодатель утверждает, что все сроки истекли, хотя мы говорим, что это длящееся нарушение. Мы привлекали территориальное управление Росздравнадзора к делу, ходатайствовали о том, что ведомство должно провести проверку и восстановить должности младшего медицинского персонала. Но Росздравнадзор уклонился от участия в деле, а суд наше ходатайство не рассмотрел, — рассказала она.

В территориальном управлении Росздравнадзора сообщили «Известиям», что эта проблема попадает под «индивидуальный трудовой спор между работниками и работодателем ГУЗ «Добринская ЦРБ» и не находится в сфере контроля» ведомства.

Фото: ТАСС/Антон Вергун

В ответ на иск работодатель в конце сентября запустил реорганизацию в больнице, сократив все должности уборщиц и введя вместо них должности помощника по уходу . Это тоже немедицинский персонал, хотя обязанности похожи на те, что есть у санитарок и младших медсестер. Работницы отказались от перевода на созданные должности помощников, так как посчитали реорганизацию фиктивной и дискриминационной по отношению к ним. В декабре 2024 года женщин сократили.

Тогда профсоюз подал в суд, оспорив еще и увольнение. В итоге Добринский районный суд удовлетворил требования в части признания приказов об увольнении незаконными.

А вот по первому иску о восстановлении их в должности санитарок и о признании факта выполнения ими функций младшего медперсонала районный суд вынес полный отказ. В профсоюзе «Действие» отмечают, что к этому они были полностью готовы: когда дело касается исков против районных больниц, суды первой инстанции редко идут на удовлетворение требований в отношении ответчика. Добиться победы обычно удается на вышестоящем уровне. Тем более что районная прокуратура большую часть аргументов и требований работниц поддержала.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Такое уже случалось, хотя примеров пока не очень много, рассказывает Анастасия Манзя. В 2021 году в Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд признал незаконным перевод сотрудницы на должность препаратора и потребовал восстановить ее на должности санитарки отделения радионуклидной диагностики. В том же году аналогичное дело было в Анжер-Судженской городской больнице в Кемеровской области — там удалось признать незаконным сокращение должностей младшей медицинской сестры, а также восстановить в этой позиции одну из сотрудниц. В Перми в 2020 году суд признал незаконным именно перевод с должности санитарок на должность уборщиц производственных помещений и восстановил сотрудницу на работе в изначальной позиции. В каждом из этих случаев больницы вынуждены были выплатить еще и компенсацию морального ущерба. Решения по всем этим делам имеются в распоряжении «Известий».

— Вижу, что судебная практика складывается в пользу работников, — сказала Анастасия Манзя. — Да, у нас не прецедентное право, но есть такое понятие, как единообразие судебного решения, и к нему суды должны стремиться.

Зачем сокращают санитарок

Сокращение санитаров — распространенная ситуация. Анастасия Манзя рассказывает, что после одного из упомянутых судебных заседаний проигравший ответчик, выходя из зала, с растерянностью констатировал: «Это же сейчас вся область пойдет судиться!»

— Младшего медперсонала становится всё меньше и меньше, — говорит юрист. — А когда мы выиграли суд в Екатеринбургской областной детской клинической больнице, там сложилась ситуация, что восстановленная в должности работница стала единственной санитаркой на всю больницу!

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный отметил, что проблема с сокращением должностей санитаров действительно есть.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Санитарки официально по уровню заработной платы приравнены к медсестрам — 100% от средней по региону, — пояснил он «Известиям». — Это, на мой взгляд, не совсем верно. Но вместо исправления ошибки чиновники от медицины взялись сокращать число санитарок. По факту многие из них действительно выполняли функции уборщиц, но доходит до того, что санитарок сокращают даже в хирургических отделениях.

По его словам, всё это привело к усилению дефицита этой категории работников и перекладыванию их функций на и без того загруженных медсестер.

— Необоснованным сокращениям санитарок должны системно противостоять профсоюзные организации, — говорит Алексей Куринный. — Тем более что в ряде случаев уборщиц заставляют выполнять функции санитарок, несмотря на то что в должностных инструкциях уборщиц таких обязанностей формально нет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В Общероссийском профсоюзе работников здравоохранения рассказали «Известиям», что эта история тянется еще с 2012 года, когда вышел указ президента, по которому были установлены дополнительные критерии к зарплатам медсестер и санитарок. Тогда для решения проблемы было принято решение увеличивать зарплату среднему медперсоналу за счет региональных бюджетов — и многие субъекты РФ на это пошли. Однако происходило и так, что главные врачи стали искать способы снизить заработные платы младшим медсестрам и санитаркам. Многие больницы вообще отказались от санитарок в 2012–2014 годах, хотя по лицензионным требованиям они должны были быть. В профсоюзе заявили, что отработали «тысячи таких ситуаций», но эпизодически они происходят и сейчас. Важно при этом, что уборщицы не подпадают под действие указа президента — в части заработной платы им не засчитывается льготный медицинский стаж.

Более того, благодаря возникшим проблемам для санитарок и младших медсестер вернули обязательное образование — курсы, которые можно пройти за несколько месяцев. Теперь те, у кого образования нет, санитарами или младшими медсестрами быть не могут. К слову, у части уборщиц Добринской ЦРБ необходимое образование имелось, другие получили его летом 2024 года, чтобы претендовать на перевод на должности санитарок.

Сколько в России младшего медперсонала

В профсоюзе «Действие», впрочем, уверены, что тема с младшим медицинским персоналом по-прежнему остается очень острой — и на это указывает статистика.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Согласно данным Росстата, на начало 2022 года в России было 284,9 тыс. младшего медицинского персонала. На начало 2025 года — уже 257,9 тыс. работников в этих должностях. Врачей за это время, к слову, стало даже чуть больше. В документах Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения и вовсе приводятся данные о 845 тыс. работников младшего медперсонала в 2010 году .