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Турецкий регулятор оштрафовал Meta на $40 млн

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Турецкий антимонопольный регулятор (Совет по конкуренции) наложил на корпорацию Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) штрафы в размере порядка $38,5 млн по разбирательствам о деятельности цифрового гиганта. Об этом 8 мая сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на решение регулятора.

Советом по конкуренции завершены два отдельных разбирательства, начатых в 2023 году. Первое касается соцсетей Facebook и Instagram (обе запрещены в РФ), а также мессенджера WhatsApp. Отмечалось, что претензии были вызваны обязательной передачей личных данных пользователей этих сервисов другим подразделениям Meta, а также тем, что политика управления данными аккаунтов ставила барьеры для других участников рынка в сферах соцсетей и рекламы.

Второй штраф назначен по результатам расследования в отношении соцсети Threads (запрещена в РФ). К ней у Турции были вопросы ввиду объединения аккаунтов в Instagram и Threads, от чего у пользователей нет возможности отказаться.

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В середине апреля в Meta Platforms Inc. заявили, что работа принадлежащей ей компании Threads на территории Турции будет приостановлена. Как сообщала турецкая антимонопольная служба, кросс-платформенный обмен данными между Threads и Instagram может нарушить законодательство страны и нанести ущерб.

В марте турецкие власти ежедневно штрафовали Meta на 4,8 млн лир ($148 тыс.) за несоответствие законодательству страны. Как отмечали турецкие власти, Meta «злоупотребляет» своим положением, объединяя данные Facebook, Instagram и WhatsApp, что мешает конкуренции с цифровым гигантом.

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