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«Не поняла, что сама ранена, пока не закончила операцию и не ослабела»

Артисты и музыканты — о родных, заставших Великую Отечественную войну
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Род олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой прославили не только ее спортивные заслуги, но и подвиг прадеда — Героя Советского Союза. Александр Кочетов в годы Великой Отечественной войны сбил свыше сорока вражеских самолетов. Прабабушка певицы Юли Паршуты оперировала бойцов прямо под бомбежками, однажды — сама будучи раненой. Прабабушка актрисы Александры Киселёвой в голодные годы войны вместе с односельчанами отправляла на фронт хлеб. Российские деятели культуры поделились с «Известиями» историями о героях, которые их семьи вспоминают в годовщину Победы.

Николай Расторгуев, народный артист РФ

Николай Расторгуев

Николай Расторгуев

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— В каждой семье есть родственники, которые воевали, и моя — не исключение. Дядя моего отца Расторгуев Георгий участвовал в форсировании Днепра. Он был тяжело ранен, вернулся домой. Когда началась война, на фронт ушли и родственники со стороны моей матери — ее отец и старшие братья: дядя Володя, дядя Леонид и дядя Коля. Он погиб в 1943-м, а меня назвали в честь него Николаем. Все остальные вернулись, умерли в преклонном возрасте.

Юля Паршута, певица, актриса, телеведущая

— Моя прабабушка Москевич Ираида Абрамовна, мамина бабушка, в первые же дни войны попала врачом-хирургом в госпиталь на передовую 3-го Украинского фронта. Оперировала тяжелораненых прямо под бомбежками, ей приходилось накрывать своим телом оперируемого от осколков и камней. Однажды, оперируя в боевых условиях, она сразу не поняла, что сама ранена, пока не закончила операцию и не ослабела от большой потери крови.

Ю. Паршута

Фото: пресс-служба Юлии Паршуты
Юлия Паршута

Очень тяжело было бабушке вспоминать всё это: в госпиталь непрерывным потоком поступали тяжелораненые, врачи падали от усталости, не хватало медикаментов, приходилось стирать использованные бинты и скручивать их, чтобы снова перевязывать раны. Не было обезболивающих средств, просили раненых потерпеть, когда нечем было облегчить боль. При очередной бомбежке бабушка была контужена и сама оказалась на месте пациента, а едва восстановившись — сразу за операционный стол.

Уже в конце войны в госпиталь стали попадать раненые немцы, и их тоже наравне с нашими бойцами приходилось лечить. Это было морально тяжело, но понимание того, что мы не фашисты, не звери, и раненых и беспомощных не добиваем, помогало!

Ираида Абрамова

Фото: пресс-служба Юлии Паршуты
Москевич Ираида Абрамовна, прабабушка Юлии Паршуты



Победу встретила в Венгрии начальником госпиталя в высшем медицинском звании. Была награждена медалями, орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны I степени.

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Аделина Сотникова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию

Мой прадедушка Кочетов Александр Васильевич родился 8 марта 1919 года в семье рабочего Симбирской губернии. Он пошел по стопам отца, который был машинистом в депо, но по-настоящему мечтал летать, как и все мальчишки в то время. Записался в аэроклуб. Потом поступил в Энгельское авиационное училище, которое окончил перед самой войной. Мечта сбылась — стал летчиком. В годы войны он лично сбил 34 вражеских самолета и еще восемь в группе. Итого — 42 вражеских самолета. Прадеду присвоили звание Героя Советского Союза.

Аделина Сотникова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Аделина Сотникова

В нашей семье к 9 мая всегда относились с трепетом, ответственностью. День начинался с парада, поздравлений, телеграмм от однополчан, правительства. Дома пекли пироги, в гости приходили дети, внуки, друзья. Александр Васильевич вспоминал своих товарищей, рассказывал о войне. А еще дедушка очень любил петь песни: «Темную ночь», «Алешу», самой любимой была «Первым делом самолеты».

Прадед Аделины Сотниковой

Фото: личный архив Аделины Сотниковой
Кочетов Александр Васильевич, прадед Аделины Сотниковой

Его все очень уважали за справедливость, честность и доброту. Он любил природу, рыбалку, жизнь. Молодых летчиков учил, как себя вести во время боя. В мирное время вел патриотическую воспитательную работу — посещал школы, фабрики, заводы. Ездил на встречи с однополчанами в Севастополь, в Гвардейск, где была его часть. Там есть очень хороший музей в честь него. А год назад Л.А. Ефимов написал про него книгу, в которой много интересных фактов. Я испытываю гордость за своего любимого дедушку!

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Александра Киселёва, актриса

— Моей прабабушке Бердичевой Анастасии Михайловне к началу Великой Отечественной войны было 22 года. Она с семьей жила в селе Фиолетово, Азербайджан. В самые тяжелые годы войны прабабушка вместе со своими односельчанами вела упорную работу в тылу — несмотря на невыносимые условия жизни, голод, они пекли хлеб из того, что было, и отправляли его на фронт. В морозы в проруби стирали одежду для солдат и офицеров, чинили и шили, приводя ее в порядок всеми доступными средствами. Прабабушку наградили медалью «За доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны» указом президиума Верховного совета СССР от 6 июня 1945 года.

Прабабушка Александры Киселевой

Фото: личный архив Александры Киселевой
Бердичева Анастасия Михайловна, прабабушка Александры Киселевой

Для меня и моей семьи 9 мая — день памяти, уважения и благодарности всем, кто отстоял свободу и независимость нашей станы. Желаю мира в сердце каждого и памяти о великом подвиге наших ветеранов.

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Алиса Феоктистова (псевдоним ZABAVA), певица

— 9 мая отмечаем в кругу семьи, собираемся на даче. Всегда смотрим Парад Победы по телевизору, у нас есть традиция надевать пилотки со знаменем, принять по стопочке за наших ветеранов. Для меня это день памяти. Общаемся с родителями, говорим о наших героях, слушаем песни военных лет: «Катюшу», «Темную ночь», «День Победы».

У нас воевал дед — Феоктистов Николай Федорович. Он попал на фронт в 17-летнем возрасте. Родился в семье потомственных кузнецов, был высокорослым и сильным, гнул подковы. Когда началась война, деду было 14 лет. Трижды ходил в военкомат, когда ему исполнилось 16, но попал на фронт только в 1944 году. Был распределен в батарею ракетной артиллерии «Катюш», служил там до конца войны. День Победы встречал в Будапеште.

ZABAVA

Фото: пресс-служба Алисы Феоктистовой
Алиса Феоктистова

Не любил вспоминать то время, редко что-то рассказывал. Но об одном случае нам известно: во время очередной танковой атаки Вермахта батарее деда был дан приказ провести несколько ракетных залпов по наступающим вражеским тиграм. Учитывая довольно большое расстояние до противника, били по навесной траектории. Во время выстрелов в поле видимости на сравнительно низкой высоте полета находилось звено немецких истребителей. Одна из ракет «Катюши» попала «Мессершмитту» прямо в брюхо, от разрыва которой он разлетелся на ошметки. Сказать о том, что этот залп был произведен из его орудия, командиром которого он был, прадед затруднился, в это время стреляло более десяти установок.

Были и случаи уничтожения немецких понтонных переправ, по которым они пытались выводить свою технику из нашего окружения. Наши военные били достаточно прицельно, в результате чего техника частично оказывалась на дне рек, а зачастую доставалась Советской Армии в качестве трофеев.

Дедушка Алисы Феоктистовой

Фото: пресс-служба Алисы Феоктистовой
Феоктистов Николай Федорович, дедушка Алисы Феоктистовой

В Венгрии батарея остановилась на ночлег на одном из хуторов. Рядом находился колодец, куда солдатики пошли за водой. Подойдя, они обратили внимание, что воды в колодце нет. Один из бойцов крикнул в глубину «Гитлер капут», на что снизу раздалась автоматная очередь, и он был ранен в плечо. Наши ребята бросили вниз две гранаты, после чего по веревкам спустились вниз. Почти у дна колодца в сторону уходило ответвление подземного хода, по которому, пройдя около ста метров, они выбрались наружу и увидели вдалеке четырех убегающих фашистов. На командирском военном джипе «Виллисе» их догнали и взяли в плен, после чего передали СМЕРШу. Была это группа диверсантов или окруженцы, история умалчивает. Дед награжден медалями «За Победу над Германией» и «За взятие Будапешта». Имеет также Орден Трудового Красного Знамени.

9 мая — большой праздник, дань уважения нашим героям, отношусь к нему с большим трепетом. Желаю всем нам мирного неба над головой, счастья и добра.

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Соня Маркова (псевдоним MARSO), певица

— Мой прадед Виктор Иванович Беляшин 1909 года рождения был участником Великой Отечественной войны. У нас очень мало о нем информации, пытаемся восстановить ее по крупицам. Знаем, что служил в военно-воздушных силах Краснознаменного Балтийского флота. У прадеда много наград — Орден Отечественной войны I и II степени; медаль «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Соня Макарова

Фото: пресс-служба Сони Макаровой
Соня Макарова

Говорим с детьми о Великой Отечественной войне, как непросто далась Победа. Поскольку информации о нашем герое практически нет, пытаемся представить, какой вклад он внес, как жил в военное время. Благодарим за наше мирное небо над головой.

Прадед Сони Макаровой

Фото: пресс-служба Сони Макаровой
Виктор Иванович Беляшин, прадед Сони Макаровой

Отношение к 9 Маю у меня исключительно трогательное, для меня это праздник со слезами на глазах, ощущение горя и радости одновременное. Я вспоминаю рассказы моей бабушки Надежды Алексеевны Шарониной (в девичестве Егоровой), которая пережила блокаду. Это часть истории нашей семьи — я родилась в Ленинграде, такая запись у меня в паспорте. Бабушка во время блокады пережила оцепление, голод, холод, потерю детей. То, что прошла она, не пожелаешь никому. Бабушка была снабженцем — старалась обеспечить всех людей, которые обращались к ней за помощью. Мы очень ей гордимся.

Праздник мы обычно встречаем в кругу семьи. В этом году так сложились обстоятельства, что проведу 9 Мая в дороге. Хочу пожелать всем чистого неба над головой и детских улыбок. Это самое важное.

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