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Российские военные спасли бежавшего от ВСУ из Запорожской области мирного жителя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Мирному жителю Александру Ширшову удалось выбраться из оккупированных Вооруженными силами Украины (ВСУ) территорий Запорожской области благодаря операции бойцов 4-й военной базы 58-й армии РФ. О своем пути он 8 мая рассказал «Известиям».

По словам Ширшова, на занятые боевиками районы российскими бойцами с помощью беспилотников были заброшены ретрансляторы. Местные жители использовали их, чтобы передать сообщение о том, что планируют идти в сторону России.

В беседе с корреспондентом Эмилем Тимашевым Ширшов рассказал, что он мог быть насильно мобилизован. Чтобы не попасться патрулю, он скрывался, выходил на улицу только вечерами, а после принял решение идти в поселок Акимовка, подконтрольный РФ.

Он направлялся вдоль автомагистрали вместе с другими мирными жителями, бежавшими от ВСУ. Вскоре они были убиты украинскими военными, выжить удалось лишь Ширшову. Путь занял порядка трех дней, всё это время у мужчины был отключен телефон, чтобы избежать слежки.

Мирный житель добавил, что, когда его встретили российские военнослужащие, украинские боевики открыли огонь. По словам Ширшова, он чудом остался в живых.

Мужчина подытожил, что находящиеся на подконтрольной Киеву территории люди хотят спокойной жизни.

«Люди уже устали от этого всего, люди хотят мира и спокойствия», — заключил он.

Сам он планирует искать работу в сфере сельского хозяйства и получить российское гражданство.

Упадок сил: ВСУ оставляют один населенный пункт за другим
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Российские военные продолжают освобождать подконтрольные ВСУ населенные пункты. Так, ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы (ВС) РФ освободили населенные пункты Кисловка в Харьковской области и Новокалиново в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кроме того, были отражены 11 контратак ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Новгородское, Водяное, Соловьево, Семеновка, Первомайское и Нетайлово в ДНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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