Постпреды ЕС предварительно согласовали использование доходов от активов РФ

Постоянные представители стран — членов Евросоюза предварительно согласовали использование доходов от замороженных активов России на военную помощь Украине, сообщило 8 мая председательство Бельгии в ЕС.

«Постпреды ЕС предварительно согласовали меры, касающиеся чрезвычайных доходов от замороженных активов России», — говорится в сообщении в соцсети X (бывш. Twitter).

Эти средства будут использованы «на поддержку Украины, ее восстановление и военную оборону», добавили в председательстве.

Ранее в этот день новый генеральный директор европейского депозитария Euroclear Валери Урбен сообщила, что только в I квартале текущего года тот заработал €1,6 млрд в качестве процентов с более чем €200 млрд на заблокированных счетах РФ.

7 мая канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что члены ЕС достигли консенсуса на тему предложения использовать 90% доходов от замороженных российских активов на военные нужды Украины, которое представил в марте верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

В конце апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что конфискация активов РФ на Западе станет солидным гвоздем в будущий гроб западной экономической системы. В случае их изъятия Москва будет отстаивать свои интересы, в том числе в судах, отметил он.

Западные страны ужесточили санкционное давление на РФ в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в ЕС утвердили решение о заморозке активов ЦБ.