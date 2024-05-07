Шольц заявил о достижении консенсуса по использованию замороженных активов РФ

Члены Евросоюза (ЕС) достигли консенсуса по вопросу об использовании 90% доходов от замороженных российских активов на военные нужды Украины. Об этом в понедельник, 6 мая, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с главами правительств стран Прибалтики в Латвии.

«Кстати, у нас в Европе есть консенсус, что мы хотим использовать непредвиденную прибыль от российских замороженных активов. Это значительная сумма, составляющая несколько миллиардов в год», — сказал он, его слова привела пресс-служба немецкого правительства на сайте.

По словам Шольца, в ЕС договорились использовать около 90% этих средств на оборонные нужды Украины без обязательств закупать оружие в Европе.

Ранее, 3 мая, агентство Bloomberg сообщило, что США намерены возглавить группу, задача которой — предоставить Украине $50 млрд за счет прибыли от замороженных активов России. Эту идею Вашингтон обсуждает со странами G7, чтобы подписать соответствующее соглашение на саммите «Большой семерки» в июне, добавили в агентстве.

При этом Financial Times (FT) в этот же день опубликовала материал, в котором утверждает, что должностные лица стран G7 в частном порядке признают, что идея полной конфискации замороженных активов России больше не обсуждается. Теперь изучаются альтернативные способы извлечения финансирования из замороженных активов РФ.

2 мая американский журналист Клейтон Моррис в эфире YouTube-канала Redacted заявил, что подписание президентом США Джо Байденом закона «О восстановлении экономического процветания и возможностей для Украины» (REPO) положит начало экономической войне с Россией. По его мнению, подписание REPO может играть куда более значимую роль в мировой политике, чем выделение Киеву очередного пакета военной помощи

28 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что конфискация активов РФ на Западе станет солидным гвоздем в будущий гроб западной экономической системы. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в случае изъятия активов Россия будет отстаивать свои интересы, в том числе в судах.

21 марта немецкий политолог, экономист, доктор экономических наук Айк Хамер рассказал «Известиям», что использование Европейским союзом (ЕС) доходов от замороженных активов Центробанка (ЦБ) РФ может повлечь за собой «конец западных валют» из-за глобальной утраты доверия между странами.

Западные страны ужесточили санкционное давление на РФ в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. О ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в ЕС утвердили решение о заморозке активов Центрального банка РФ.