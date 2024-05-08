Заблокированные активы России принесли Euroclear €1,6 млрд дохода в 2024 году

Европейский депозитарий Euroclear заработал в I квартале €1,6 млрд в качестве процентов с более чем €200 млрд, которые хранятся на заблокированных счетах РФ. Об этом 8 мая в интервью изданию Echo сообщила новый генеральный директор депозитария Валери Урбен.

«На счетах Euroclear заблокировано российских активов более €200 млрд. Только в I триместр 2024 года эти активы принесли €1,6 млрд», — заявила она.

Урбен отметила, что российские активы сложны в управлении. По ее словам, каждый день этим процессом занимаются более 100 сотрудников. Она также уточнила, что до введения санкций организация привыкла быть «незаметной», однако теперь «депозитарий находится в центре геополитики».

«У нас открыто более 100 дел в российских судах. Эти процедуры были инициированы местными инвесторами и российскими институциональными инвесторами, которые требуют свои деньги», — сказала гендиректор.

Она добавила, что не уверена в том, что депозитарию удастся выиграть эти дела, однако они «продолжают бороться». Урбен также обратила внимание на то, что вся организация вынуждена постоянно реагировать на новые санкции и контрсанкции, всё время применяя новые условия.

Ранее, 6 мая, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что члены ЕС достигли консенсуса на тему предложения использовать 90% доходов от замороженных российских активов на военные нужды Украины, которое выдвинул в марте верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

До этого, 21 марта, немецкий политолог, экономист, доктор экономических наук Айк Хамер рассказал «Известиям», что использование Европейским союзом (ЕС) доходов от замороженных активов Центробанка (ЦБ) РФ может повлечь за собой «конец западных валют» из-за глобальной утраты доверия между странами.

13 марта Reuters со ссылкой на анонимного высокопоставленного европейского чиновника сообщило, что после завершения специальной военной операции Центральный банк России может подать в суд такое количество исков в сторону Euroclear, что бельгийский Центробанк будет вынужден изъять лицензию компании. Это приведет к глобальному финансовому кризису, уточнило издание.

Западные страны ужесточили санкционное давление на РФ в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в ЕС утвердили решение о заморозке активов ЦБ.