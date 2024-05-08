В МВД разъяснили правила пребывания граждан Украины на территории РФ

Граждане Украины могут и далее находиться в России без ограничения срока пребывания, а также работать без разрешительных документов после прохождения дактилоскопической регистрации, фотографирования и медицинского освидетельствования, сообщает 8 мая МВД РФ.

В августе 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о праве граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) пребывать в РФ без ограничения сроков. 22 апреля текущего года российским лидером в указ были внесены изменения, сообщили в МВД.

«Для граждан Украины и лиц, состоявших в гражданстве Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики, сохраняется право нахождения на территории Российской Федерации без ограничения срока пребывания и осуществления трудовой деятельности без разрешительных документов при условии прохождения ими дактилоскопической регистрации, фотографирования и медицинского освидетельствования», — говорится на сайте министерства

После прохождения этих процедур территориальные органы МВД России будут выдавать гражданам «зеленую карту» — документ, оформленный на бланке установленного образца.

При этом, граждан Украины, которые обратятся за получением «зеленой карты» с нарушением установленного законом срока, не будут депортировать из России до 31 декабря текущего года или сокращать им срок временного пребывания.

«Данный порядок не распространяется на граждан, освободившихся из мест лишения свободы, создающих угрозу государственной или общественной безопасности, представивших подложные документы или сообщивших ложные сведения», — добавили в ведомстве.

2 апреля президент РФ на коллегии МВД России заявил, что в стране нужно обновить подходы к миграционной политике, потому что русские люди годами не могут получить гражданство. Путин добавил, что решающим в вопросах миграционной политики должен быть принцип, чтобы в РФ могли въезжать только те, кто уважает ее культуру, историю, язык и традиции.