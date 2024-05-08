Си Цзиньпин заявил об уважении к Сербии всего мира за ее курс на независимость

Сербия завоевала уважение всего мира, поскольку в условиях рисков и сложной внешней среды отстаивала свою независимость, заявил 8 мая председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с сербским лидером Александром Вучичем в Белграде.

«Столкнувшись со сложной внешней средой, рисками и вызовами, Сербия твердо придерживалась независимости, решительно защищала свой государственный суверенитет, территориальную целостность и национальное достоинство, а также непоколебимо отстаивала международную справедливость и беспристрастность, завоевав широкое уважение международного сообщества», — сказал Си Цзиньпин на пресс-конференции, которую транслировал канал CNBC.

По его мнению, Вучич является выдающимся государственным деятелем, и под его руководством международный статус Сербии и мощь страны значительно выросли.

Китай, будучи «другом и хорошим партнером» Сербии, искренне этому радуется, добавил председатель КНР.

Вечером 7 мая Си Цзиньпин прибыл в Белград в рамках своего первого за восемь лет визита в Сербию. По этому случаю 8 мая в правительственном комплексе перед дворцом Сербии прошла церемония, также был организован праздничный обед. Для обеспечения безопасности китайского лидера выделены 3,4 тыс. сотрудников полиции. На встрече с Вучичем глава КНР сообщил, что с 1 июля вступит в силу соглашение о свободной торговле между Китаем и Сербией.

В преддверии визита Си Цзиньпин опубликовал статью в колонке для сербской газеты «Политика», где напомнил, что 25 лет назад НАТО взорвала посольство Китая в Белграде. КНР намерена не допустить повторения подобных трагедий, подчеркнул он.

До этого, 4 мая, Вучич в интервью Центральному телевидению Китая заявил о больших надеждах международного сообщества на мирные инициативы китайского лидера.