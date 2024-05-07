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Си Цзиньпин подчеркнул недопустимость повторения истории с ударом НАТО по Белграду

Си Цзиньпин: Китай никогда не забудет о бомбардировке НАТО посольства в Белграде
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Фото: ТАСС/Кавашкин Борис
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Китай никогда не допустит повторения трагедии, наподобие той, что произошла 25 лет назад, когда силами НАТО было уничтожено посольство КНР в Белграде. Об этом во вторник, 7 мая, в день годовщины упомянутых событий, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в колонке для сербской газеты «Политика».

«25 лет назад НАТО грубо взорвала посольство Китая в Союзной Республике Югославии. <...> Мы никогда не должны забывать об этом. Китайский народ ценит мир, но он никогда не допустит повторения исторической трагедии», — подчеркнул глава государства.

Во время удара по посольству КНР в Белграде погибли трое китайских журналистов, напомнил Си Цзиньпин. Он также отметил, что дружба между Китаем и Сербией, пропитанная кровью двух народов, и общая память будут стимулировать обе стороны «совместно шагать в будущее».

«Весенние цветы однажды превратятся в осенние плоды, а дерево китайско-сербской дружбы вырастет высоким и сильным, а также принесет еще больше плодотворных результатов, которые будут способствовать улучшению жизни обеих стран», — заключил Си Цзиньпин.

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25 лет назад авиация альянса начала бомбардировки Югославии

Североатлантический альянс проводил военную операцию в Югославии с 24 марта по 10 июня 1999 года. Она носила официальный статус гуманитарной интервенции. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тыс. человек, включая 87 детей. Стране был нанесен огромный ущерб, а последствия применения обедненного урана до сих пор регистрируются медиками.

27 марта текущего года Россия вновь запросила заседание Совета Безопасности ООН по агрессии НАТО против Югославии. Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что российская делегация не питает иллюзий относительно поведения западного блока. Провести запрошенное Москвой заседание не удалось. Как сообщил постпред России при ООН Василий Небензя, причиной стала «дипломатическая агрессия» Франции.

До этого, 24 марта, президент России Владимир Путин назвал бомбардировку Югославии со стороны Североатлантического альянса в 1999 году огромной трагедией. Путин отметил, что Запад «без всякой резолюции СБ ООН прямо начал военные действия, войну, по сути дела, в самом центре Европы». В том же месяце «Известия» показали последствия бомбардировок НАТО в Сербии спустя 25 лет.

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