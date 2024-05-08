Соглашение о свободной торговле между КНР и Сербией заработает с июля
Соглашение о свободной торговле между Китаем и Сербией вступит в силу 1 июля. Об этом 8 мая сообщил председатель КНР Си Цзиньпин на совместной пресс-конференции с сербским президентом Александром Вучичем.
«Благодаря совместным усилиями двух сторон китайско-сербское соглашение о свободной торговле официально вступит в силу 1 июля этого года», — приводит его слова ТАСС.
Председатель КНР также заявил о поддержке китайским руководством правительства Сербии в мерах по защите территориальной целостности страны по проблеме Косово.
Кроме того, два государственных лидера подписали совместное заявление о построении китайско-сербского сообщества единой судьбы в новую эпоху, передает «Синьхуа». Отмечается, что Пекин и Белград намерены углублять уровень всестороннего стратегического партнерства.
Си Цзиньпин 7 мая начал первый за восемь лет государственный визит в Сербию. Он прибыл в Белград во вторник вечером. 8 мая в правительственном комплексе перед дворцом Сербии прошла церемония по случаю визита, также был организован праздничный обед. Для обеспечения безопасности китайского лидера выделено 3,4 тыс. сотрудников полиции.
Планируется, что после визита в Сербию китайский лидер посетит Венгрию 9 и 10 мая.